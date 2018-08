Angelina Jolie y Brad Pitt, con nuevas medidas en torno a la custodia de sus hijos

Una de las separaciones más comentadas sobre celebridades de Hollywood ha sido sin duda la de Brad Pitt y Angelina Jolie. Y uno de los temas que ha acompañado la ruptura de esta ex pareja a lo largo del proceso de divorcio, en el que aún se encuentran, es la custodia de sus seis hijos. Al respecto, nuevos reportes señalan que los actores tendrán que adoptar nuevas medidas con relación al tiempo que pasa cada uno con sus retoños.

De acuerdo a The Blast, medio que señala haber tenido acceso a documentos de la corte que lleva el caso de la ex pareja, Jolie deberá dejar que Pitt pase más tiempo con sus hijos antes de que se resuelva de forma definitiva la custodia de los menores. De esta forma, el actor podrá pasar cuatro horas en días alternos los días que vayan a la escuela, mientras que cuando no asistan a clases, podrá convivir con ellos doce horas con un día de por medio. Estos ajustes sin duda complacerán a Brad, quien siempre ha querido estar más tiempo con sus retoños.

Estas medidas, sobre las cuales la pareja no ha manifestado nada públicamente, permanecerían vigentes hasta que la corte se pronuncie el próximo 21 de agosto, cuando se fijen órdenes más extensas como parte del proceso de divorcio en el que se encuentran Brad y Angelina, quienes anunciaron su separación hace casi dos años. Un vocero de Jolie reveló hace unos días a la revista People que su más reciente presentación ante el tribunal fue para pedirle al actor que cubriera con la manutención de los hijos de la famosa, pues según su versión, el galán de intérprete no había "pagado una pensión alimenticia significativa desde la separación" y a la actriz urgía que se cumpliera esto para "cerrar el matrimonio de una manera que despeje el camino hacia la siguiente etapa de sus vidas", señaló el portavoz.

Estas declaraciones no fueron indiferentes para Brad y su abogado, Lance Spiegel, presentó ante el tribunal un escrito en el que calificó la petición de Jolie como “innecesaria”. El representante legal del famoso actor también calificó el proceder de la actriz como "un esfuerzo apenas disimulado para manipular la cobertura de los medios". El letrado también detalló en el tema de la manutención y señaló que su cliente “prestó” a su ex mujer 8 millones de dólares (más de 149 millones de pesos) para ayudarla a comprar su actual casa, además de que ha portado más de 1.3 millones de dólares (más de 24 millones de pesos) "en cuentas para el beneficio de (Jolie) y los hijos menores".

Fue el pasado mes de junio, luego de que la famosa ex pareja no pudiera alcanzar por sí misma un acuerdo, que un juez estableció un calendario para definir los días que Pitt pasaría tiempo con sus niños. Desde que Brad y Angelina anunciaran su separación en septiembre de 2016, el tema de la custodia de sus seis hijos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox, ha sido un problema constante. Por el momento los niños viven en Londres, donde su madre se encuentra grabando la segunda parte de Maléfica, pero normalmente residen en Los Ángeles, donde también vive Brad.

