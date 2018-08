Harper Beckham y su look inspirado en una de las Spice Girls

Harper, la princesa en la familia Beckham ha enternecido en más de una ocasión a los seguidores de sus famosos padres, David y Victoria Beckham. A sus 7 años, esta pequeña ya toma decisiones sobre su look, prueba de ello es que apenas hace unas semanas le dijo adiós a su larga melena, pese a la dulce objeción de su padre. Ahora esta niña ha llamado la atención por una nueva novedad en su estilo: su peinado. Y es que la forma en que ha mostrado su pelo últimamente recuerda a una de las integrantes del afamado grupo de pop al que perteneció su madre, las Spice Girls.

Se trata de un clásico noventero, el peinado que caracterizó en muchas presentaciones a Emma Bunton, conocida en el grupo como Baby Spice. Y ahora es Harper Beckham quien ha decidido adoptar este estilo al lucir dos coletas altas. El primero en compartir una foto con la pequeña con su nuevo look ha sido su hermano Romeo. “Te amo”, escribió el jovencito al publicar en su cuenta de Instagram la instantánea, en la que se ven ambos hermanos abrazados, él con traje de baño y gorra y la niña cubierta en parte con una toalla, mientras una hermosa postal del mar adorna el fondo. La fotografía se ganó de inmediato miles de likes y comentarios, lo cuales coincidieron en que la menor de la familia lucía muy linda.

A esta foto se sumó otra publicada tanto por el mismo Romeo, de 15 años, como por su madre. “Amo a mis bebés, besos para todos”, escribió Victoria al compartir la foto, en la que a excepción de ella, sale toda la familia muy sonriente, cargándose unos a otros en una alberca. Muy probablemente fue la diseñadora la autora de tan bella postal familiar veraniega. Pero algo que salta en esta segunda imagen es el peinado de Harper, el mismo estilo de Baby Spice, una clara señal de que no fue casualidad, sino que la pequeña lo ha adoptado como propio.

La inspiración del nuevo estilo de Harper bien puede ser coincidencia, aunque también existe la posibilidad de que la pequeña haya querido imitar el peinado de Baby Spice después de ver la película Spice World, que su misma madre contó haberle mostrado. "¡Hora de la siesta con Harper! ¡Spice World ha estado pegando fuerte estas vacaciones!", escribió hace poco la ex cantante en sus Instagram Stories, dejando ver que su hija era una admiradora de la popular cinta.

Todo parece indicar que como su madre, Harper será una gran fashionista, pues a su corta edad ya se ha mostrado muy decidida en cuanto a algunas decisiones sobre su estilo, como su reciente corte de pelo, el cual ocurrió aunque su papá no le agradara mucho la idea. "Mi esposa dijo: 'Tal vez deberíamos cortarle el pelo a Harper' y yo le contesté '¡No! Necesitamos que crezca más. No lo toques.' Desde que ella nació, no lo hemos cortado. Por eso es tan largo que le llega casi a las rodillas", confesó el ex futbolista a Yahoo Style, tiempo antes de que la pequeña adoptara su nuevo estilo bob.

