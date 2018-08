Khloé Kardashian y Tristan Thompson olvidan el pasado con un romántico viaje a México La pareja está acompañada por Kendall Jenner y el basquetbolista, Ben Simmons, con quien desde hace meses se relaciona a la modelo

Fue en el verano de 2016 cuando Khloé Kardashian y su, entonces nuevo galán, Tristan Thompson, acapararon todas las miradas durante su primera escapada de amor a playas mexicanas, escenario que les dejó un muy buen sabor de boca pues, dos años después, los papás de True Thompson regresaron al lugar donde todo comenzó.

Dejando atrás el pasado (específicamente las indiscreciones del basquetbolista que llevaron al límite la relación), Khloé y Tristan disfrutan de unos días en Puerto Vallarta donde han dejado claro que la reconciliación se ha dado de la forma más natural. Entre besos y caricias, la empresaria y el jugador de basquetbol disfrutaron del sol mexicano.

Como el primer día, Khloé y Tristan se mostraron muy cariñosos en estas vacaciones donde han estado acompañados por Kendall Jenner, quien se ha dejado ver con su supuesto novio, el también basquetbolista Ben Simmons, que por primera ocasión se deja ver con la modelo en un viaje de placer como este.

Aprovechando la recta final del verano, Khloé y Kendall quisieron organizar estas vacaciones en las que ambas acudieron acompañadas. Durante las pasadas 14 temporadas de Keeping Up With The Kardashian, las hermanas nunca habían estado enamoradas al mismo tiempo, de ahí que esta ocasión se torne muy especial.

Aunque han documentado y compartido su vida en el reality familiar, esta vez quisieron vivir estos días alejados de las cámaras, aunque rápidamente los paparazzis las encontraron y lograron captarlas en pleno romance, cada una con su cada cual.

En las fotos desde la playa, que ya han dado la vuelta al mundo, no hemos visto a la pequeña True, de cuatro meses de edad, pero su mamá quiso compartir ayer la foto más reciente de la bebé, que por su atuendo veraniego, nos hace pensar que sí los está acompañando a estas vacaciones de ensueño en México.