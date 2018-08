¿Dispuesta a casarse de nuevo? Melanie Griffith abre su corazón y expresa su firme respuesta

Aunque muchos dicen que al amor hay que darle todas las oportunidades que sean necesarias, hay quienes tienen su propia opinión al respecto. Tal es el caso de Melanie Griffith, quien después de cuatro muy mediáticos matrimonios, tiene una postura muy firme cuando ha sido cuestionada sobre si estaría dispuesta a casarse nuevamente. La actriz, que acaba de cumplir 61 años, llegó al altar con Steven Bauer, Don Johnson (en dos ocasiones) y Antonio Banderas, con quienes pese a haber procreado hijos, su relación no tuvo un “felices por siempre”.

VER GALERÍA

Melanie Griffith acaba de abrir su corazón para aclarar su situación sentimental, en una entrevista que concedió a la revista InStyle. Y la pregunta del millón ha sido: ¿Estaría dispuesta a casarse otra vez? Ante tal interrogante, la actriz ha respondido contundentemente que ya no tiene ganas de ir al altar, pues aunque ha conocido hombres tras su divorcio de Antonio Banderas, a la estrella de cine sencillamente no le apetece hacerlo. “Sigo amando mucho a mis tres ex esposos, y de hecho tengo una relación muy cercana con ellos, pero no me veo volviéndome a casar en el futuro”, se sinceró.

VER GALERÍA

“Creo que eso ya no es relevante para nadie. Especialmente si como yo tienes más de 60 años, tus hijos son mayores y ya estás viviendo la vida que siempre quisiste vivir”, agregó en la entrevista. “Estando en esta situación, ¿qué sentido tiene casarse?”, comentó a InStyle. Sin embargo, aclaró que el hecho de que no quiera contraer matrimonio nuevamente, no significa que no esté abierta al amor. “Me encantaría volver a enamorarme y vivir un romance, estar en una relación, pero simplemente no ha ocurrido. Pero no he tirado la toalla. Sigo buscando, de hecho he tenido un par de amantes desde mi divorcio de Antonio, pero a ninguno lo llamaría una relación”.

VER GALERÍA

Con una reconocida carrera a cuestas, tal parece que a Melanie no le preocupa mucho lo que se diga de su situación sentimental. Pues aunque su divorcio de Antonio Banderas, con quien estuvo casada hasta 2015 tras casi 20 años, fue duro como cualquier ruptura, la actriz se ha mostrado enfocada en sí misma y disfrutando de la vida en compañía de amigos, y obviamente de sus hijos: Dakota Johnson, Stella Banderas y Alexander Bauer.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Apenas el pasado mes de junio, la actriz se dejó ver disfrutando de las cálidas aguas del Mediterráneo. Y algo que llamó mucho la atención durante su viaje fue el espectacular cuerpo que posee Griffith a sus más de 60 años. La famosa fue captada por el paparazzi luciendo una gran figura en un traje de baño de dos piezas mientras disfrutaba de un paseo a bordo de un yate. No cabe duda de que la famosa disfruta su soltería y se la está pasando de maravilla y no le falta la buena compañía.

VER GALERÍA