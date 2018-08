Marimar Vega, a la conquista del desierto de Jordania

Más de una celebridad ha decidido pasar sus vacaciones en las más bellas playas de México y de otros lugares del mundo, sin embargo, Marimar Vega optó por un destino muy diferente para pasar estos últimos días. La guapa actriz se encuentra disfrutando de los más espectaculares sitios de Jordania, país árabe que cuenta con una rica historia y arquitectura, y que tiene en su territorio amplias extensiones de desierto, haciendo que el clima sea en exceso caluroso.

Pese a las condiciones de este lugar, las cuales muchos podrían considerar difíciles de soportar, Marimar se ha aventurado a conocer los atractivos de este país. Una de sus más memorables paradas ha sido sin duda en la que conoció la antigua ciudad de Petra. “¡Aquí vamos Petra!”, escribió en inglés la actriz en su cuenta de Instagram, al compartir una foto en la que se le ve de espaldas, caminando de frente a la entrada del emblemático destino jordano. Ante el calor predominante en esta región, la famosa optó por usar un short y camiseta de tirantes, aunque lo que más llamó la atención de su look, fue una especie de turbante que usó para proteger su cabeza de las altas temperaturas.

Como parte de su viaje, Marimar recorrió algunos tramos del desierto usando el transporte más común en esos lugares: el camello y el burro. En sus Instagram Stories la famosa compartió varias fotos y videos en los que de deja ver montada en estos animales. Al apreciar las tan espectaculares puestas de sol que ofrece Jordania y las maravillosas ruinas que cuentan la historia de siglos, la actriz se ha manifestado agradecida por tan memorable visita. “¡Gracias hermosa alma por este regalo de la vida!”, escribió al compartir otra foto en su cuenta de Instagram, en la que se le ve sentada en la arena, dibujando algo en ella, con un espectacular ocaso como paisaje de fondo.

Sin embargo, además de la reflexión, esta guapa mujer no ha perdido la oportunidad de hacer gala de su buen humor. “Aquí ligando...”, bromeó Marimar al publicar en Instagram otra foto, en la que está platicando con un joven sentado sobre un camello, al parecer oriundo de la región y prestador del servicio de transporte, ambos frente a la fachada de una las emblemáticas construcciones en Petra. Apenas hace unos días, la actriz se encontraba disfrutando del Mar Muerto, cuyo lodo es conocido mundialmente por sus propiedades beneficiosas para la piel. “¡De las experiencias más hermosas que he vivido! Paz, paz, paz”, escribió la intérprete al compartir una serie de fotos en las que se le ve flotando en el agua, y con barro untado en el rostro y cuerpo. No cabe duda de que este viaje será uno de los más memorables que ha vivido la famosa.

