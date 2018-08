'¡Me salió perfecta!': Angélica María habla sobre la caída que sufrió en el Auditorio Nacional

Ante una caída… ¡solo queda reaccionar con humor! Así lo demostró Angélica María, quien después de sufrir una caída durante su concierto Juntos Por Última Vez en el Auditorio Nacional, decidió bromear ante este aparatoso accidente, del cual salió ilesa –y con la frente muy en alto-.

Pero… ¿cómo fue la caída de la que todos hablan? Ésta sucedió en un concierto con la compañía de Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Vázquez, en donde la pasión así como entrega que la Novia de México siente por su música la distrajo del escenario, tropezándose con una bocina que tenía frente a ella, algo que provocó los gritos y asombro de sus fans.

Angélica de inmediato fue trasladada al hospital más cercano de donde salió algunas horas después sin ninguna lesión, divirtiéndose de este momento en su cuenta de Twitter, en donde agradeció a sus compañeros, fans y seres queridos por estar al pie del cañón en este imprevisto.

“¡Jaja, mi caída en el Auditorio Nacional no estaba ensayada, pero me salió perfecta! Gracias por su preocupación y sus palabras cariñosas. Vengo del hospital y solo tengo el golpe, nada más. ¡Todo mi cariño para ustedes, mis niños preciosos! […]¡Gracias a mis compañeros, preocupados por mí! ¡Los amo!”, comentó con el carisma que tanto la caracteriza.

La caída llegó a oídos de su hija, Angélica Vale, quien mostró su apoyo así como la gran admiración que siente por su madre, al destacar el temple de acero que demostró y el curioso detalle que le compartió mientras le contaba todo lo sucedido en este incidente -en donde se puede ver que la famosa se golpeó parte de la cara y torso-.

“¡Amo a mi mamá! Además de su gran profesionalismo, hablo con ella, ahora mismo,que acaba de salir del escenario y me dice: “¡Ay mi amor, me caí arriba de una bocina, estoy bien, no sabes el trancazo, pero lo peor es que creo que se me rompió mi vestido!”, confesó divertida la actriz.

Y si la caída no afectó el estado de salud de la cantante, tampoco detendrá el amor que siente por la música y sus fans, por lo que dicho concierto se volverá a presentar el próximo 30 de septiembre en este mismo recinto, como lo revelaron a varios medios fuentes cercana al show, en donde interpreta éxitos como ¿A dónde va nuestro amor? o Eddy, Eddy. ¡Y sin duda eso es de aplaudirse!

