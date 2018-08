Juanpa Zurita revela qué piensa del video viral de Diego Boneta y Camila Sodi

Si a la gente le sorprendió... ¡a él más! Así lo confesó Juanpa Zurita, quien tras ser cuestionado por el video que surgió en las redes en el que aparecen besándose Diego Boneta y Camila Sodi -sus dos compañeros de Luis Miguel: La Serie-, el actor no pudo ocultar el impacto que dicha noticia le causó.

Y es que a pesar de volverse viral en cuestión de segundos, el mexicano de 22 años reveló que no sabía de la existencia de dicho video, conociendo sobre este asunto por primera vez mientras lo entrevistaban varios medios a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México. “¿Qué romance? ¡Me estoy enterando con ustedes! ¿Qué video? En la serie sí se avientan unos buenos besucos”, dijo a Ventaneando.

Con el humor que tanto lo caracteriza, el influencer siguió negando que conociera este video, incluso lanzando una pregunta a Diego –a modo de broma-, por no haberle contado sobre esta peculiar situación. “¿En serio? Después de esta entrevista me pasan el link… ¿Cómo no me cuentas, Diego?”, lanzó entre risas el joven actor, quien agregó que la serie en la que ambos se conocieron le dio un giro a su vida, al tener un gran éxito no solo en México, sino también en el extranjero. “Fue una locura. He hablado con Diego y decimos que teníamos ciertas expectativas pero se voló”.

Pero… ¿por qué se hizo viral este video entre Diego y Camila? Aunque los rumores de una posible relación comenzaron desde hace algunos meses, los actores de 27 y 32 años respectivamente confirmaron –sin querer- su relación, al ser captados de lo más románticos, besándose y acariciándose mientras desayunaban en un hotel de Acapulco.

El amor entre ambos se reafirmó días antes por la interacción que los actores tienen en sus redes, en las que ambos aprovechan cualquier publicación para dejarse halagos o muestras de cariño, algo que Juanpa notó -y también se sumó-, luego de comentar “¿En la serie o en la vida real?” en una foto que Camila subió a su cuenta, en la que besa a Diego –como parte de la serie-, con la frase “A veces el amor gana”.

Y tú… ¿crees que Juanpa sepa o no si el amor entre Camila y Diego saltó de la pantalla a la vida real?

