La razón por la que Galilea Montijo defendió a Yanet García

Cuando se trata de apoyar a sus amigas, ¡Galilea Montijo no lo piensa dos veces! Así lo demostró la conductora, quien al ver en aprietos a su compañera Yanet García durante el programa Hoy, no dudo en alzar la voz y defenderla con el humor así como carisma que tanto la caracterizan.

Y es que durante un segmento de dicha emisión matutina llamado La Ruleta Esotérica, la astróloga Mhoni Vidente le reveló a Yanet que podría regresar con Douglas Martin, un YouTuber con quien llevaba casi tres años –pero que decidió terminar su relación para dedicarse a jugar videojuegos, como lo reveló en un video-. Ante la sorpresa de las conductoras por este comentario, Galilea decidió defenderla, resaltando la belleza así como atributos que posee su compañera. "¡Ay, no! porque está muy ocupado en los videojuegos, amiga, con todo eso ¡no!", dijo.

Esto fue aplaudido de inmediato tanto por Jorge Van Rankin así como Raúl Araiza, quien también contestó ante la ‘profecía’ de Mhoni. “¡Quién se va a poner a jugar ante todo eso!”, a lo que Yanet reaccionó solo con una gran sonrisa para después reírse, sin comentar nada al respecto. Eso sí… la conductora de 27 años se mostró agradecida con la contestación de Galilea durante este peculiar momento.

La ‘chica del clima’ como es conocida Yanet, se convirtió en el blanco de todas las miradas cuando su ex pareja publicó un video en el que anunciaba no solo el fin de su relación, sino la curiosa razón de esto: ser el campeón absoluto de Call of Duty, un juego al cual se dedica profesionalmente. “Yanet es una chica increíble, se merece lo mejor. Es hermosa, es inteligente y fue una novia increíble. Ya sé que suena raro que esté diciendo todo esto…es solo que tengo que hacer lo que es mejor para mí […] Estoy jugando Call of Duty de tiempo completo por ahora y ella quería apostar por su trabajo. No pensé que iba a ser tan difícil”, explicó en el video para sorpresa de muchos.

Esta noticia se hizo viral en cuestión de minutos, sin embargo, a pesar de colocarla en el ojo del huracán, Yanet no ha dicho nada sobre el fin de su noviazgo, el cual comenzó hacer tres años, cuando el estadounidense la vio en redes sociales e intentó contactarla, para después viajar hasta a México, conocerla e iniciar su romance.

Y a ti… ¿qué te pareció la reacción de Galilea y compañía ‘en defensa’ de Yanet?

