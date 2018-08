Demi Lovato deja su clínica de rehabilitación... ¿y eso?

La batalla de Demi Lovato contra las drogas apenas comienza… Así lo demostró la cantante de 25 años, quien sorprendió a más de uno de sus seguidores al abandonar la clínica de rehabilitación en la que se encontraba desde hace algunos días, para hacer un viaje relámpago a Chicago.

Eso sí… aunque la noticia de su salida de la clínica podría causar impacto para muchos, este viaje tiene una gran razón detrás y eso es buscar el bienestar de la cantante, al trasladarse a esta ciudad junto a su madre, Dianna De La Garza, para visitar un psiquiatra especialista en sobriedad y salud mental, algo que fue organizado por los doctores que la están tratando. “Ella está en rumbo a su recuperación. Será un camino largo, y Demi lo sabe. Emocionalmente, no ha sido fácil, pero ella está bien", confesó una fuente cercana a People.

Demi conmocionó a todos sus fans cuando varios medios reportaron que había sido internada por una aparente sobredosis de heroína, como lo reportó al principio TMZ, asegurando que había sido atendida con Narcan, un tratamiento de emergencia que se usa en casos de sobredosis de narcóticos. Otras versiones apuntan que después de ser llevada al hospital, Demi negó haber ingerido esta sustancia.

Sin embargo, la famosa fue atendida y días después mandó un mensaje a sus seguidores para agradecerles su apoyo incondicional, además de admitir que esta enfermedad no era algo que desapareciera. “Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y sana. A mis fans, siempre estaré agradecida por todo su amor y apoyo durante esta semana pasada y más allá. Sus pensamientos positivos y rezos me han ayudado a navegar en estos tiempos difíciles. Quiero agradecer a mi familia, mi equipo, y al staff del Hospital Cedars-Sinai, quienes han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos, no estaría aquí escribiendo esta carta para ustedes”, reveló en dicha publicación.

¿Lo bueno? Es que Demi está saliendo adelante gracias a sus seres queridos, quienes no se han alejado de ella durante este difícil momento. “En el hospital, estaba rodeada de familia y amigos que apoyan su sobriedad. Todos quieren que Demi saque lo mejor de sí misma. Demi está rodeada de mucho amor. Tiene gente en su vida a la que realmente le importa. Tiene un largo camino adelante, pero con amor, este camino será uno absolutamente positivo”, reveló otra fuente a People... ¡Algo que sin duda, la cantante logrará!

