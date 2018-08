'A cuidarnos al triple': El mensaje de Adrián Uribe tras salir del hospital

¡Venciendo una nueva batalla con el humor y temple que tanto lo caracterizan! Así lo demostró Adrián Uribe, quien después de ser hospitalizado de emergencia para ser operado por cuarta ocasión de una cirugía de intestino, el famoso sorprendió a sus seguidores al salir del silencio y revelar que ya se encuentra descanso en su casa, junto a toda su familia así como seres queridos.

Con un breve mensaje, el comediante de 45 años agradeció tanto a sus fans como amigos por haber pensado en él durante estos momentos tan difíciles que pasó, al permanecer en el quirófano durante 4 horas por una fisura de intestino a principios de este mes. “Gracias a Dios ya estamos en casa. Gracias una vez más por sus oraciones. Ahora a cuidarnos al triple. Bendiciones para todos", dijo el famoso en su Twitter, agregando más reconocimientos a todos lo que lo apoyaron en su cuenta de Instagram. “Gracias a todos los que me han escrito- Gracias por todo su cariño. Pasamos una prueba más, gracias a Dios y ahora sí, a cuidar la recuperación al 100. ¡Los quiero!”.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Y es que tras haber pasado por tres operaciones de intestino –perdiendo más de 14 kilos en el proceso- a principios de junio, Adrián decidió viajar al Mundial de Rusia 2018 para luego tomar unas vacaciones en Acapulco, mismas que tuvieron que ser canceladas por los fuertes dolores que presentaba.

“Se empezó a sentir mal, y de regreso a México… al hospital y nada de revisión, directamente al quirófano, en esta ocasión por una fisura en el intestino, de emergencia, porque ya los dolores eran muy fuertes, dice su hermana que la operación duró aproximadamente unas cuatro hora”, confesó su hermana, Laura Uribe, al programa Intrusos.

VER GALERÍA

Adrián admitió sentirse al borde de la muerte durante sus múltiples operaciones por los padecimientos de intestino que lo han atormentado durante los últimos meses. “Definitivamente tuve un encuentro con Dios, una cosa muy hermosa, dentro de lo fuerte que estaba viviendo, fue una cosa muy linda… Yo sé lo que viví, lo que sentí y definitivamente creo que necesitaba tocar ese fondo para tomar ese segundo aire en mi vida”, confesó a Televisa Espectáculos.

Sin embargo, al parecer el famoso está decidido a salir victorioso y guardar reposo todo el tiempo que sea necesario, no sin antes dar muestra del humor que tanto lo caracteriza y responder al mensaje que su amigo, Omar Chaparro le envío. “Siempre estuvimos orando por ti como buen amigo que soy, te quiero y te prometo que seré muy discreto y me llevaré a la tumba que en realidad estabas en el hospital para operarte las nalgas, por cierto, ya queremos verlas...”, comentó el comediante, a lo que Adrián contestó: “ Ja,ja, ya me quemaste amigo. Pero está bien. La gente tampoco sabrá que te hiciste la lipo para hacer una portada de revista”.

Sin duda, ¡Adrián tiene el apoyo así como carácter para vencer eso y más!

VER GALERÍA