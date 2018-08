Paola Espinosa presume el debut de su hija sobre una alfombra roja La clavadista utilizó su cuenta de Instagram para compartir los primeros pasos de Ivana sobre una 'red carpet'

La felicidad crece en el corazón de Paola Espinosa y su pareja Iván García, quienes hace poco más de un año hicieron realidad su sueño en la paternidad dando la bienvenida a Ivana, su primera hija. El tiempo ha pasado y la pequeñita ha crecido, dando muestra de que a su corta edad ya es capaz de brillar como toda una estrella frente a los reflectores. En esta ocasión ella fue una de las inolvidables protagonistas en un evento público celebrado en Guadalajara, en el que simplemente hizo su gran debut al aparecer, por primera vez, caminando en una alfombra roja.

De la mano de sus papás, Ivana acaparó toda la atención al aparecer con un tierno atuendo de Minnie Mouse. La pequeñita estuvo entretenida disfrutando de este evento, la presentación de Disney On Ice por aquella ciudad. Los orgullosos papás y su bebé fueron parte de los invitados y se les pudo ver de lo más felices. Paola compartió un par de imágenes en sus redes sociales, en donde guardó para el álbum de los recuerdos este entrañable instante.

La reacción de sus seguidores fue inmediata, enviándole todo tipo de lindos mensajes y buenos deseos para ella y su familia. “Primera alfombra roja de Ivana…”, escribió Espinosa emocionada posando de lo más sonriente junto a Iván, mientras la niña se encontraba sentada sobre la alfombra, también presumiendo unas simpáticas orejitas de Minnie. Sin duda, Ivana ya es toda una estrella de las redes sociales de sus papás, quienes no paran de compartir algunos de los instantes más bellos junto a su retoño.

Iván no contuvo las ganas de presumir con sus fanáticos cómo vivió este momento, incluso compartió algunas historias a través de su cuenta de Instagram. “Aquí está Ivana en su primer show Disney On Ice, así que la vamos a pasar muy padre…”, se escucha decir a Paola, quien carga a la bebé que mira a la cámara con atención mientras come un algodón de azúcar. En otro de las instantáneas que capturó el orgulloso papá, la niña se encuentra de pie en la alfombra, regalando una espontánea sonrisa.

Han sido una época de grandes satisfacciones para Paola e Iván, que recientemente también celebraron el primer año de vida de Ivana. Para enaltecer el festejo, el clavadista decoró la casa con globos rosas y blancos, sorpresa en la que incluyó una felicitación con una conmovedora leyenda. “Las amo, Paola e Ivana”. La reacción de los seguidores fue inmediata, sumándose al festejo a través de las redes sociales.

