La respuesta de Brad Pitt a los señalamientos de Angelina Jolie sobre la manutención de sus hijos

La reciente noticia de que Angelina Jolie se presentó ante el Tribunal Superior de California para pedir que su ex pareja, Brad Pitt, cumpliera con sus obligaciones sobre la manutención de sus hijos, ha acaparado la atención de los medios y de los fans de estos famosos. Sin embargo, el actor no se ha quedado indiferente ante los señalamientos y fue su abogado quien se ha pronunciado al respecto para defender a su cliente y alegar que éste ha cubierto como es debido con los gastos de sus niños.

De acuerdo a la revista People, el abogado de Brad, Lance Spiegel presentó ante el tribunal californiano un nuevo escrito en el que califica la petición de Jolie ante ese organismo como “innecesaria”. Sin embargo, no fue todo lo que dijo el representante legal del famoso actor, pues también calificó este proceder de la actriz como "un esfuerzo apenas disimulado para manipular la cobertura de los medios". El letrado también ha alzado la voz para defender a su cliente sobre los señalamientos que apuntan a que no había cumplido debidamente con su obligación de solventar la manutención de sus hijos, tema que ha sido ampliamente abordado en la prensa en días recientes. Al respecto, el abogado señaló que Pitt “prestó” a su ex mujer 8 millones de dólares ( más de 149 millones de pesos) para ayudarla a comprar su actual casa, además de que ha portado más de 1.3 millones de dólares (más de 24 millones de pesos) "en cuentas para el beneficio de (Jolie) y los hijos menores".

Estas declaraciones ocurren poco después de que un vocero de Angelina revelara a People la razón de su más reciente presentación ante el tribual: pedirle al actor la manutención de sus hijos, ello con el propósito de "cerrar el matrimonio de una manera que despeje el camino hacia la siguiente etapa de sus vidas y le permita a ella y Brad para volver a comprometerse como devotos padres de sus hijos", señaló el portavoz de la actriz.

Y es que según detalló la revista, la abogada de Jolie, Samantha Bley DeJean, señaló en un escrito que Brad “hasta ahora no ha pagado una pensión alimenticia significativa desde la separación". Asimismo la defensa de Angelina afirmó que "dado que los arreglos informales en torno al pago de los gastos de los niños no han sido cubiertos regularmente (por el actor) por más de un año y medio, (Jolie) tiene la intención de presentar una RFO (solicitud de orden al tribunal) para el establecimiento de una orden retroactiva de mantenimiento de hijos".

Fue el pasado mes de junio, luego de que la famosa ex pareja no pudiera alcanzar por sí misma un acuerdo, que un juez estableció un calendario para definir los días que Pitt pasaría tiempo con sus niños. Desde que Brad y Angelina anunciaran su separación en septiembre de 2016, el tema de la custodia de sus seis hijos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox, ha sido un problema constante. Por el momento los niños viven en Londres, donde su madre se encuentra grabando la segunda parte de Maléfica, pero normalmente residen en Los Ángeles, donde también vive Brad.

