#TeamKourtney: Kim y Khloé Kardashian reaccionan a las fotos Younes Bendjima en México Las empresarias ya se pronunciaron respecto a las fotos del modelo argelino y Jordan Ozuna en playas mexicanas

Si te metes con una Kardashian te metes con todo el clan. Pese a que el domingo pasado la trama del primer capítulo de la temporada número 15 de Keeping Up with the Kardashians se desarrolló en torno a una pelea entre Kourtney y Kim, una cosas son los pleitos familiares y otra son los problemas de los miembros con el mundo exterior. Así lo demostraron ayer, luego de que se hicieran públicas unas fotos de Younes Bendjima con una chica durante sus vacaciones en México, situación ante la que las hermanas menores de Kourt no dudaron en aprovechar para defender a la mayor.

Luego de que una fuente cercana a Kourtney le dijera a E! News que las imágenes del modelo argelino y Jordan Ozuna –a quien en el pasado se le relación con Tyga- había sido la estocada final para que la socialité decidiera terminar la relación, Kim y Khloé se pronunciaron en Instagram, luego de que Bendjima asegurara que las imágenes habían sido manipuladas para hacerlo ver como “el chico malo”.

Todo ocurrió en los comentarios de una publicación de espectáculo que retomó los mensajes de Younes desmintiendo la situación: “Una vez más, ustedes fracasaron. No soy cercano a esta ‘vida’, así que no pueden dañarme. Sé quién soy, de dónde vengo y dónde estoy”, comunicó el joven de 25 años en sus historias de Instagram, a lo que Khloé tuvo su propia opinión asegurando que su excusa era un cuento viejo: “Ya lo hemos escuchado antes”, escribió Khloé, quien en abril pasado atravesó por una situación similar luego de que varios videos de su novio, Tristan Thompson con otras chicas salieran a la luz.

Aunque Jordan ya declaró a E! que entre ella y Younes no hay romance, las hermanas Kardashian no se detuvieron con sus comentarios y llegó el turno de Kim, quien demostró que los malos entendidos con su hermana mayor son cosas del pasado y la defendió así: “Buenas fotos de tu viaje de chicos”.

Dejando claro que nadie se mete con una Kardashian sin salir “raspado”, Kim y Khloé han expresado su postura ante esta situación de la que Kourtney ha preferido guardar silencio. Hasta el momento, han sido solo Kim y Khloé quienes han elegido entrar a la polémica, ¿quién más se sumará al #TeamKourtney?