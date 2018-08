Angelina Jolie y la razón por la que pide a Brad Pitt la manutención de sus hijos

Pocas separaciones han atraído tanto la atención de los medios como la de Angelina Jolie y Brad Pitt. A casi dos años de que la actriz pidiera el divorcio a su esposo alegando diferencias irreconciliables, el proceso se centra en los hijos de la actual ex pareja. Según ha revelado un portavoz, la famosa quiere cerrar ya esta difícil etapa para dedicarse a ellos, y es por eso que ha dado un paso legal, muy común en las separaciones cuando hay menores de por medio.

Un vocero de Angelina reveló a la revista People cuál ha sido el objetivo de su más reciente presentación ante el tribual que lleva su caso: pedirle al actor la manutención de sus hijos, ello con el propósito de "cerrar el matrimonio de una manera que despeje el camino hacia la siguiente etapa de sus vidas y le permita a ella y Brad para volver a comprometerse como devotos padres de sus hijos", señaló el portavoz de la actriz.

Según detalló la revista, la abogada de Jolie, Samantha Bley DeJean, señaló en un escrito presentado el martes en el Tribunal Superior de Los Ángeles que Brad "tiene la obligación de pagar la manutención de los niños. Hasta ahora, (el actor) no ha pagado una pensión alimenticia significativa desde la separación". Asimismo la defensa de Angelina afirmó que "dado que los arreglos informales en torno al pago de los gastos de los niños no han sido cubiertos regularmente (por el famoso) por más de un año y medio, (Jolie) tiene la intención de presentar una RFO (solicitud de orden al tribunal) para el establecimiento de una orden retroactiva de mantenimiento de hijos".

Sin embargo, esos duros señalamientos contrastan con otras afirmaciones también recogidas por People, las cuales retoman a una “fuente cercana a la situación”, la cual asegura que "Brad cumple con sus compromisos". Fue el pasado mes de junio, luego de que la famosa ex pareja no pudiera alcanzar por sí misma un acuerdo, que un juez estableció un calendario para definir los días que Pitt pasaría tiempo con sus niños. Sin embargo, esta instrucción no abarca a Maddox, quien a sus 16 años, el tribunal considera tiene la edad suficiente para decidir por sí mismo cuánto tiempo quiere pasar con su padre. Según reveló a People su fuente, Jolie ha "tratado de cerrar la brecha entre los niños y su padre. Ella ha trabajado para lograr la restitución para ellos. Pero ahora es entre Brad, sus hijos y el tribunal. La corte determinará las cosas".

Desde que Brad y Angelina anunciaran su separación, la custodia de sus seis hijos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox, ha sido un problema constante y ampliamente abordado en la prensa. Por el momento los niños viven en Londres, donde su madre se encuentra grabando la segunda parte de Maléfica, pero normalmente residen en Los Ángeles, donde también vive Brad, quien por su parte trabaja en la nueva cinta de Quentin Tarantino.

