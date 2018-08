'Quiero agradecerle a Dios por mantenerme viva': Demi Lovato habla por primera vez tras sobredosis

¡Agradecida por una nueva oportunidad! Así lo reveló Demi Lovato, quien tomó a todas las redes por sorpresa al salir del silencio en el que se encontraba y abrir su corazón en una conmovedora carta dirigida a sus fans así como a sus seres queridos, esto después de la sobredosis que la llevó a ser hospitalizada de emergencia.

Y demostrando que siempre hablará con la verdad, la famosa de 25 años decidió mandar un mensaje contundente en su cuenta de Instagram, en el que reconoce que su batalla contra las drogas aún no ha terminado. “Siempre he sido transparente en mi recorrido con las adicciones. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo con lo que debo continuar en vencer y no lo he hecho todavía”, dijo.

Demi sorprendió a todos sus fans cuando medios reportaron que había sido internada por una aparente sobredosis de heroína, como lo reportó al principio TMZ, quienes también aseguraron que había sido atendida con Narcan, un tratamiento de emergencia usado en sobredosis de narcóticos. Sin embargo, las versiones cambiaron pues al ser llevada al hospital, Demi negó que hubiera ingerido esta sustancia, como reportan otros medios.

Sin embargo, tal parece que la cantante se encuentra más estable, reconociendo a sus fans, familiares y amigos por la ayuda que le brindaron. “Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y sana. A mis fans, siempre estaré agradecida por todo su amor y apoyo durante esta semana pasada y más allá. Sus pensamientos positivos y rezos me han ayudado a navegar en estos tiempos difíciles. Quiero agradecer a mi familia, mi equipo, y al staff del Hospital Cedars-Sinai, quienes han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos, no estaría aquí escribiendo esta carta para ustedes”, agregó.

¿Lo cierto? Es que la famosa solo tiene un objetivo en mente y ese no es regresar a la música, sino a ganar la batalla contra las adicciones, algo con lo que ha luchado desde su adolescencia, junto con los trastornos de bulimia y bipolaridad con los que también se ha enfrentado.

“Ahora necesito tiempo para curarme y enfocarme en mi sobriedad y en el camino a la recuperación. El amor que ustedes me han mostrado nunca será olvidado y anhelo el día en el que pueda decir que estoy del otro lado. Seguiré luchando”, finalizó.

Y sin duda, ¡Demi tiene todo el temple para acabar con este mal que tanto la ha afectado!

