Atala Sarmiento… ¿pensando en convertirse en mamá y adoptar?

Después de la tormenta, viene la calma… ¿y será que también una nueva etapa como mamá? Esa es la pregunta que Atala Sarmiento por fin contestó, revelando cuál es el siguiente paso que dará en su vida personal, luego de convertirse en el blanco de todas las miradas por su salida de Ventaneando.

Y aunque la famosa de 45 años aclaró que está mucho más tranquila con esta situación, Atala solo tiene un gran plan a futuro y ese es disfrutar del feliz matrimonio que comparte con su esposo, el empresario español David Rodenas. “No. David y yo tenemos muy claro que la vida que tenemos como pareja y nuestra dinámica familiar de dos es muy sagrada”, confesó al programa De Primera Mano durante una alfombra roja en México.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

La buena relación que tienen Atala y David es más que evidente a través de sus redes, en donde ambos publican fotos de sus viajes, presumiendo su amor con mimos y besos, o videos en los que aparecen cantando en su coche de lo más divertidos –algo que ya convirtieron en toda una tradición e incluso en un hashtag llamado #NuestraFiestaEnElCoche-.

Sin embargo, la conductora profundizó que esta convivencia entre los dos se ha vuelto tan única, que desea seguir disfrutándola sin cambios. “Respeto muchísimo a la gente que decide adoptar bebés. Tengo amigos que lo han hecho y los admiro profundamente porque me parece que es un acto de amor grandísimo y súper valiente pero creo que son decisiones muy personales. David y yo hemos hablado que nos gusta nuestra vida así y que esa dinámica que tenemos de dos no estamos muy dispuestos a cambiarla”, agregó a dicha entrevista.

VER GALERÍA

Sin duda, Atala está disfrutando al máximo esta nueva etapa que está viviendo, algo que presumió en una foto en sus vacaciones más recientes a la playa en la que presumió su figura en un ajustado bikini, mientras se deleitaba del clima veraniego. “Déjenme si estoy soñando”, puso la famosa en dicha foto.

Eso sí… a la conductora le costó llegar a este nivel de tranquilidad, pues admitió que nunca había sentido estar “del lado del famoso”, esto después de la polémica que vivió por su salida del programa en el que estuvo 14 años. “Hubo un tiempo que sí… sí me cansaba, sí me afectaba, sí me hacía llorar pero ahorita me siento más tranquila y ya me empieza a dar más risa. […]Sí me afecta. Sí a veces no lo paso bien. Sí lloro, claro que sí, pero como viene, va”

“Nunca he tendido a la depresión. Siempre he sido una persona súper optimista y súper fuerte y cuando a veces pienso que ya no puedo más, me sale una fuerza no sé de dónde; de aquí adentro, que me levanta y me saca adelante. Creo que sí hay veces que se abusa de ciertos personajes. Tengo un amigo actor que adoro y me dijo ‘Bienvenida al lado oscuro. Ya ves lo que nos toca’. Cuando yo lloraba y le preguntaba ‘¿Por qué?”, dijo la famosa.

Sin duda, ¡este es solo el comienzo de la nueva aventura que Atala está por vivir!

VER GALERÍA