‘Nunca imaginé empezar de cero’: El emotivo -y sincero- mensaje de Eugenio Derbez a Aitana en su cumple

No solo revolucionó su vida... ¡también lo convirtió en un mejor padre! Esas fueron unas palabras que Eugenio Derbez reveló en el cumpleaños número 4 de Aitana Derbez, o solo celebrándola con toda una mini aventura en Australia junto a Alessandra Rosaldo, sino también sincerándose y abriendo su corazón a su pequeña hija con una de sus cartas más emotivas.

Los festejos de Aitana comenzaron desde un día antes, esto al llevarla a disfrutar del carrusel para después decorar todo el departamento de su nueva residencia en este país. “Aitana ya se durmió y estamos decorando para su cumpleaños”, contó Alessandra en una Instagram Story en la que Eugenio aparece inflando globos.

Y tal parece que Aitana será toda una peque aventurera, al pedir de regalo un salto en tirolesa, algo que hizo sin miedo alguno y de lo más feliz mientras usaba un casco protector –y presumía una sonrisa de oreja a oreja-. “La cumpleañera quiso festejar haciendo el Tree Top Challenge y resultó una campeona”, comentó Alesssandra .

Sin embargo, el momento más emotivo fue cuando Eugenio publicó una foto de él cargando a Aitana, quien a su vez jugaba con dos periquitos, confesando la gran felicidad que siente desde hace 4 años, cuando Aitana le dio un giro a su vida para bien.

“Un día como hoy, hace 4 años, conocí a Aitana y me revolucionó la vida... No estaba en mis planes volver a ser papá. Nunca pensé salirme de mi zona de confort y empezar otra vez de cero... Y ahora agradezco infinitamente esta nueva oportunidad que me puso enfrente la vida, para tratar de corregir mis errores, para ser mejor papá, no sólo para Aitana, sino también para sus hermanos. Gracias princesa por llegar a nuestras vidas, porque gracias a ti, me reencontré en tus ojos. ¡Feliz cumpleaños Aitana! ¡Te amamos con toda el alma!”, comentó el famoso, quien se mudó junto su familiaa la ciudad de Gold Coast en este país para grabar una nueva película.

Eso sí… Alessandra fue la primera en mandar un conmovedor mensaje a su pequeña, al publicar una foto de Aitana luciendo de lo más tierna al presumir su disfraz de Blanca Nieves mientras sonríe a su mamá. “Acá en Australia ya es 4 de Agosto y estamos festejando el cumpleaños de este angelito que hoy cumple 4 años y que nos tiene enloquecidos y desbordados de amor. Que tu camino sea siempre iluminado y bendecido, que tus alas te eleven a lo más alto y que tengamos la fortuna de acompañarte siempre. Te amamos con toda el alma y con todo el corazón. ¡Feliz cumpleaños mi niña hermosa Aitana!”, puso la cantante.

Sin duda, ¡el amor de Eugenio y Alessandra por su hija es incomparable!