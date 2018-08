Atala Sarmiento lo aclara todo, ¡no regresa a la televisión!

Atala Sarmiento retoma el vuelo, pero en este momento está segura de que su regreso a la televisión todavía no tiene fecha definitiva. La conductora ha hecho frente a una ola de rumores, luego de que se asegurara que formaría parte de una emisión especializada en crítica de moda, a la cual solo asistió como invitada. Por ahora, se enfoca en el emprendimiento de su nueva faceta como columnista de un diario mexicano, abierta a contemplar cualquier propuesta que pudiera convenirle. Siempre directa, tomó sus redes sociales para dar una explicación puntual sobre este tema.

Las versiones sobre el supuesto regreso de Sarmiento a la pantalla chica surgieron cuando asistió al programa Cuídate de la Cámara, conducido por Edy Smol, quien además hizo referencia en un video a la participación de la rubia en su proyecto. La respuesta de Atala fue directa, específicamente a un diario que dio por hecho la noticia. “¡Falso todo! Ni negociaciones, ni arreglos, ni narices. No he visitado a nadie de dicho programa más que cuando estuve como invitada ¿Por qué inventar? No lo entiendo…”, respondió a lo que se comentó, sin dar más detalles al respecto.

Durante la visita de Atala al programa, Smol acaparó la atención con sus declaraciones, las cuales hizo mientras posaba junto a la conductora, que no secundó a dichas declaraciones. “Yo sí le llegué al precio a esta mujer, lo que ustedes no pudieron hacer yo sí lo hice… próximamente la van a ver aquí en Cuídate de la Cámara y van a tener muchas sorpresas más porque Atala es un talentazo y merece estar en los cuernos de la luna…”, se escucha decir al presentador mientras ella solo sonríe.

Esta noticia llegó días después de que Atala confesara que la habían buscado para formar parte del proyecto de Televisa llamado Intrusos, producido por Carmen Armendáriz. Ella contó en entrevista radiofónica con Javier Poza, que no había aceptado la invitación por cuestiones monetarias. “Yo más bien te diría que a lo mejor a Carmen ese ejecutivo lo que no le contó es que pues ellos me ofrecieron algo muy bajo. Yo le dije a este personaje que me parecía muy bajo y que ¿qué onda?...”, contó. “Entonces me dijo (el ejecutivo): ‘pues es lo que hay, tú ¿cuánto quisieras ganar?’ yo le dije una cantidad y él me dijo: ‘bueno, lo vamos a considerar y hablamos’…”, señaló.

Aunque no hay pistas sobre los planes que Atala tiene para la televisión, está feliz con el estreno de su columna en el Heraldo de México. El pasado miércoles 25 de julio, hizo su primer publicación la cual fue titulada Atala Sarmiento: Empanizada pero de pie, un espacio que decidió abrir confesando que solo a ella le ocurren cosas que a nadie más le sucederían. A la par de sus pasos en lo profesional, se ha tomado el tiempo para viajar por Europa y compartir cada sueño junto a su amado esposo, David Rodenas.

