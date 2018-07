Khloé Kardashian confiesa que al enterarse que estaba embarazada quería un niño La empresaria reconoció que los primeros meses pensó que esperaba un varón, pero ahora que tiene a True está feliz

Han pasado ya tres meses desde que Khloé Kardashian comenzó a escribir su historia como mamá de True. Aunque no puede estar más feliz de todo lo que implica esta tierna aventura, recientemente la menor de las Kardashian reveló que, de primer momento, cuando se enteró que estaba embarazada siempre soñó con tener un niño. A través de su cuenta de Twitter, la creadora de Good American confesó: “Quería un niño con tantas ganas, porque Mason y yo somos tan cercanos. Amo nuestro lazo. Me sentí confiada de tener un niño, pero Dios me bendijo con mi preciosa True y ahora no sabría qué haría con un chico”.

VER GALERÍA

Si bien, la excelente relación que tiene con sus sobrino mayor la hizo querer un varón, ahora que, como sus hermanas Kim y Kylie, tiene una niña, está muy contenta pues asegura vino a despertarle su lado más tierno, pues recordemos que de todas las hermanas ella es la más ruda: “True me ha hecho más dulce, más gentil. Dios te da lo que necesitas. Mi mejor amiga para toda la vida”, añadió en el mensaje.

Aunque esta revelación causó sorpresa y hasta un poco de polémica en Twitter, desde hace mucho ella lo había dicho en uno de los capítulos de Keeping Up With the Kardashians cuando Kylie Jenner le informó por teléfono el sexo de su bebé. En aquel capítulo de la temporada más reciente, Khloé elige a su hermanita (que también se encontraba embarazada en ese momento) como la persona a la que llamó su doctora para informarle que esperaba una niña.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En aquel momento, Khloé, Kim y Kourtney se encontraban en un viaje por San Francisco, así que recibieron la noticia por teléfono. Al momento de conocer la noticia, Khloé no podía creerlo pues aseguraba que durante todos los primeros meses estuvo segura de que era un niño. Quienes se pusieron muy felices al conocer que una nueva integrante de la familia venía en camino fueron las hermanas de Khloé que emocionadas la abrazaron y felicitaron.

VER GALERÍA