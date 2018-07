David Beckham revela el difícil momento que fue cortarle el pelo a Harper

No se pude detener lo inevitable y una de esas cosas es cuando los hijos crecen. David Beckham lo sabe muy bien, pues no sólo ha visto crecer a sus tres varones, sino también a su pequeña princesa: Harper. Y es que al igual que ella, su pelo había crecido mucho y era algo que le encantaba a su papá. Sin embargo, el momento llegó y le tuvieron que decir adiós a su melena, lo que según ha reconocido el ex futbolista, fue algo que no lo hizo muy feliz, no obstante, quiso compartir el momento tan significativo con sus seguidores, pues fue él mismo quien usó las tijeras.

En su cuenta de Instagram, el guapo británico publicó una foto de los instantes previos a que su hija se despidiera de su larga cabellera, y aunque se confesó triste por la decisión, reconoció que el resultado fue muy bueno. “Alguien está feliz y alguien no está muy feliz. No creía que fuera posible que esta pequeña se viera más hermosa, pero…”, escribió David al compartir la instantánea, seguido de un emoji de corazón. En la fotografía se ve al ex futbolista, con una evidente mueca de tristeza, sostener un mechón de cabello de su pequeña en la mano y unas tijeras en la otra, mientras Harper sonríe con ternura.

Ya hace unos días la hija de David y Victoria Beckham había sido captada con su nuevo corte de pelo en una salida con sus hermanos Brooklyn, Romeo y Cruz, durante un picnic en un parque de Los Ángeles, al que también asistieron los hijos del famoso chef Gordon Ramsey, Holly y Jack. Fue en ese momento que los paparazzi notaron un gran cambio en la niña de 7 años, pues su usual cabellera larga, que suelta le cubría la espalda, había sido cambiada por un moderno estilo bob.

A juzgar por el comentario de David, al parecer podría haber sido la misma Harper la de la idea de cortarse el pelo, aunque no se sabe a detalle qué fue lo que los hizo tomar la decisión. Y es que David ya había declarado antes que, cuanto más largo creciera el pelo de su hija, para él sería mejor. "Mi esposa dijo: 'Tal vez deberíamos de cortarle el pelo a Harper' y yo le contesté '¡No! Necesitamos que crezca más. No lo toques.' Desde que ella nació, no lo hemos cortado. Por eso es tan largo que le llega casi a las rodillas", confesó el ex futbolista a Yahoo Style.

Y es que no es nada fácil ver lo rápido que crece Harper. Apenas hace un par de semanas Harper cumplió 7 años, y su orgulloso padre no pudo dejar de deshacerse en halagos hacia su pequeña. "¿Qué puedo decir sobre mi pequeña princesa? Que ella es perfecta en todas las formas posibles. Harper Seven ha cumplido 7. ¡Feliz cumpleaños a mi gran niña!", escribió entonces David, al compartir una tierna foto junto a su hija, quien es sin duda la adoración no sólo de él, sino de toda la familia Beckham.

