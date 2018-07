¡Con la mejor compañía! Paulina Goto celebra su cumpleaños junto a sus papás

¡Una celebración con los sentimientos a flor de piel! Eso fue lo que reveló Paulina Goto durante su cumpleaños número 27, el cual festejó de lo más feliz junto a sus seres queridos, amigos y papás, quienes la llenaron de besos y apapachos en esta nueva etapa que sin duda está deseosa de vivir.

La famosa comenzó los festejos desde la noche anterior al consentirse con un manicure, después con una cena junto a una buena amiga para terminar en su departamento, en donde a la medianoche comió pastel y levantó varios globos de cumpleaños como lo mostró en una foto que comentó con la frase “Lo mejor está por venir”. ¿Lo curioso? Es que Paulina decidió mostrar el agradecimiento que siente por sus fans al hacer un Instagram Live en el que reveló tener los sentimientos a tope. “Se vienen cosas increíbles. He estado súper sentimental. No sé si porque es el eclipse lunar pero mi corazón… No sé. Me siento muy afortunada de tener tanta gente linda”, confesó la actriz.

Al día siguiente, Paulina organizó una pequeña reunión en su terraza junto a varios amigos como Polo Morín, luciendo espectacular en un mini vestido beige con detalles florales. Ahí, la famosa recibió mil y un regalos, globos, además de deleitarse con un gran banquete de postres y demás bocadillos.

“Muy feliz de cumplir 27”, comentó la famosa en otra foto en la que aparece con una gran sonrisa, mostrando su estiloso look en todo su esplendor que coordinó con unos lentes coloridos, mientras se refresca con una mimosa.

Eso sí… sin duda, el mejor momento de esta celebración fue la compañía de sus papás, quienes la consintieron al máximo, llenándola de cariño en este importante festejo, algo que Paulina demostró, presumiendo los talentos culinarios de su mamá, quien le hizo una rosca de jícama para su reunión, un detalle que la emocionó.

¿La foto más emotiva del festejo? Una que Paulina subió a su cuenta de Instagram, en la que aparece sonriendo, con los ojos cerrados mientras su papá y mamá la abrazan y besan en las mejillas. “Amada y bendecida”, comentó la actriz en esta tierna instantánea, la cual tuvo más de 39 mil me gusta así como 329 comentarios –hasta el momento-, en los que tanto fans como amigos le mandaban sus mejores amigos. ¡Sin duda, un festejo que Paulina nunca olvidará!

