¡Hasta pronto, Profe! La conmovedora carta de Javier 'Chicharito' Hernández a Juan Carlos Osorio

¡Adiós a un grande! Así fue cómo se expresó Javier ‘Chicharito’ Hernández en la carta de despedida que dedicó a Juan Carlos Osorio, esto después de enterarse que el colombiano no renovará su contrato como director técnico de la Selección Mexicana, cargo que lo llevó al reciente Mundial de Rusia 2018.

Y abriendo su corazón, el futbolista de 30 años decidió escribir un largo texto en el que resalta las grandes cualidades tanto futbolísticas como humanas del ‘Profe Osorio’, con quien siempre estará agradecido por los aprendizajes que le ha dejado. “Gracias por estos 3 años, Profe. Gracias por tanto. Sentimientos encontrados. El agradecimiento es el que más resalta porque nuestros caminos se hayan cruzado. Gracias por la confianza, fe, seguridad, trabajo, aprendizaje, atrevimiento, apoyo, honestidad, congruencia, apertura, crecimiento, comunicación”, dijo al principio de su carta que publicó en su cuenta de Instagram, acompañada de una foto en la que ambos sonríen y están a punto de abrazarse.

Eso no fue todo… pues Chicharito admitió que Juan Carlos ha sido uno de los mejores técnicos no solo de la Selección sino de su carrera, además de aplaudir su temple de acero frente a toda la polémica que surgió antes del Mundial. “Por la fortaleza para poder aguantar tantas cosas que se dijeron y muchas cosas más. Es uno de los mejores entrenadores que he tenido. El mejor que he tenido en la Selección Mexicana sin ninguna duda. ¡Lo quiero y admiro muchísimo, profesor! ¡Es un extraordinario entrenador pero especialmente un ser humano que me enorgullece tanto haber conocido y compartido tantas cosas juntos! ¡Gracias a todo su cuerpo técnico que son extraordinarios y también excelentes personas! ¡Puras cosas positivas les deseo, porque solamente se merecen eso y mucho más! Hasta pronto, profe. Gracias por todo”, finalizó el jugador.

Esta carta que recibió más de 301 mil ‘me gusta’, de inmediato le valió los aplausos de sus seguidores, quienes resaltaron tanto el desempeño del mexicano como del colombiano, quien no renovó su contrato pues busca convertirse en el director técnico de su país, según afirman varios medios. “Como hombre de futbol y colombiano aspiro a poder dirigir a selección de mi país. A mis 30 años era un sueño y hoy es un objetivo profesional. Hasta apenas ayer era inapropiado hablar con alguien. Pero terminé mi ciclo en México. Muy agradecido con la Federación Mexicana de Futbol y ahora sí escucharemos opciones”, dijo Osorio a la transmisión colombiana de Radio Caracol.

¿Quién se convertirá en el nuevo técnico del TRI? ¡Solo el tiempo lo dirá!

