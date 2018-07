¡De la mano, siempre! La emotiva foto de Ludwika Paleta y su hijo Nicolás Haza en París

Si hay un lazo inquebrantable, ¡ese es el de madre e hijo! Así lo demostró Ludwika Paleta, quien sorprendió a sus seguidores al publicar una de sus fotos más impactantes en la que aparece en su viaje más reciente a París, de la mano de una de las personas más importantes en su vida: su primogénito Nicolás Haza.

En la imagen que causó furor en las redes, la actriz de 39 años aparece de espaldas, caminando por el famosos Jardín de las Tullerías de esta ciudad en un estiloso vestido largo con una evidente felicidad al ir de la mano de Nicolás, quien sujeta a su mamá a paso seguro, en una camiseta blanca larga, shorts y gorra. ¿Lo curioso? Es que al parecer el dúo decidió presumir su cariño así como buena coordinación al llevar los mismos pares tenis. "De la mano, siempre. Te amo, Nicolás", comentó la famosa en dicha instantánea.

VER GALERÍA

Los fan de Ludwika de inmediato comentaron la increíble foto y no solo por la entrañable relación de madre e hijo que se ve reflejada, sino por la espectacular instantánea que ambos recrearon, en el que se ve el paisaje de la ciudad de la luz en su máximo esplendor por el atardecer, ganando más de 10 mil ‘me gusta’.

Eso sí… Nicolás no pudo desaprovechar compartir esta foto, publicándola a su propia cuenta de Instagram, acompañándola de la frase “La vida es bella” en francés, algo que bien podría resumir este viaje así como la gran conexión que tiene con su mamá, como lo reflejaron en la graduación del joven de 18 años de la Trinity College School en Canadá. Ahí, Ludwika lució espectacular –y de lo más joven- en un estiloso look floral abrazando a su primogénito, quien tenía una gran sonrisa al estar acompañado de su madre. “No puedo estar más orgullosa de ti mi amor. Te felicito por tu esfuerzo, tu disciplina y tus logros. Tú eres mi logro más grande y verte crecer me llena de orgullo. Te amo con todo mi corazón”, comentó la actriz.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

¿Lo curioso? Es que París no fue la primera parada de Ludwika y Nicolás –fruto de su relación con Plutarco Haza-, pues ambos viajaron primero a Polonia, país en donde la famosa nació, maravillándose del color e historia de Varsovia como lo mostró Ludwika en otra foto en la que aparece feliz y de lo más estilosa en una camiseta blanca, chamarra de mezclilla y jeans rojos. “Árbol que no tiene raíces, no sobrevive”, comentó en dicha foto. Nico también publicó un momento de esta visita, al subir un video en el que aparece viendo hacia el horizonte, con la bandera de este país ondeando de fondo mientras usabala camiseta de la Selección Mexicana con orgullo.

Sin duda, ¡la conexión inquebrantable de madre e hijo entre Ludwika y Nicolás está arrasando en toda Europa!

VER GALERÍA