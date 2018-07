¡Los más cotizados! Kylie, Selena y Cristiano, ¿cuánto ganan los famosos en Instagram?

No es secreto para nadie que ser una celebridad tiene muchos beneficios. Pero es difícil imaginar el increíble alcance y la repercusión monetaria que puede tener el más breve comentario que haga un famoso en sus redes sociales en favor de alguna firma u organización. Y cuando se habla de estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo o Kylie Jenner, las cosas no podían ser diferentes. De acuerdo a la plataforma especializada Hopper HQ, estas dos celebs son sólo algunas de las que se embolsan exorbitantes sumas por cada publicación patrocinada que comparten en su cuenta de Instagram.

La aplicación, que investiga cuánto ganan los usuarios destacados de la famosa red social, publicó una lista en la que Kylie tiene el primer lugar. Con más de 111 millones de seguidores en Instagram, no es de extrañar que la celeb de 20 años obtenga cuantiosas ganancias por sus publicaciones. Según el ranking de Hopper HQ, la también empresaria obtiene hasta casi 900 mil dólares (más de un millón 600 mil pesos) por cada posteo patrocinado. E inmediatamente abajo en la lista está la reina de la red social: Selena Gomez, cuyos 139 millones de followers le han valido que sus publicaciones sean tan costosas. La cantante estadounidense puede recibir un aproximado de 710 mil dólares (más de un millón 300 mil pesos) por cada mención de una marca.

Y como era de esperarse, las estrellas del deporte también tienen un lugar destacado en la lista. El portugués Cristiano Ronaldo se ubicó en el tercer lugar, pues puede recibir hasta 665 mil dólares (un millón 246 mil pesos) cada vez que promueve alguna firma en su cuenta de Instagram. Otra figura del futbol que, si bien se encuentra en puesto 12 del ranking global, tiene el primer lugar en ganancias en Reino Unido: David Beckham. El apuesto británico obtiene más de 260 mil dólares (casi 500 mil pesos) por cada publicación pagada.

Pero en esta lista no podía haber sólo una integrante del clan Kardashian. Kim, la más mediática de la famosa familia, figura en el cuarto lugar de este conteo lleno de ceros. Según Hopper HQ, la estrella de Keeping Up with the Kardashians se embolsa unos 640 mil dólares (casi un millón 120 mil pesos) por cada publicación patrocinada que hace en su Instagram, red social en la que es toda una celebridad y en la que suele compartir atrevidas fotos y otras en las que presume su estilosa vida.

En el quinto lugar del ranking se encuentra un destacado ícono de la música pop: Beyoncé. La cantante estadounidense, quien gusta de compartir sus más espectaculares outfits en su cuenta de Instagram, se embolsa hasta un poco más de 620 mil dólares (un millón 160 mil pesos) por cada mención patrocinada. Esta suma no es nada despreciable, tomando en cuenta las millonarias ganancias que obtiene de sus discos y shows, además de las de su esposo, el rapero Jay-Z.

