¡Dos gotas de agua! La prueba de que el bebé de John Legend es un clon de su papá

Si hay algo que no se puede ocultar son los genes. Eso lo sabe muy bien el cantante Jonh Legend, quien ha visto reflejados sus rasgos físicos en sus hijos. Sin embargo, en el caso de su bebé, Miles Theodore, el parecido es tan notorio, al grado de que pareciera un pequeño clon de su famoso padre, incluso a pesar de su corta edad. Esto no ha pasado desapercibido ante los ojos de sus fans ni a los de los de su esposa, Chrissy Teigen, quien acaba de compartir un tierno video del retoño del intérprete estadounidense.

Fue la modelo quien ha compartido la más fehaciente prueba del parecido entre su esposo y el pequeño Miles Theodore, quien nació apenas el pasado mes de mayo. En su cuenta de Instagram, Chrissy publicó un breve video en el que se ve al bebé y pataleando, usando un mono a rayas y acostado con varios juguetes a su alrededor. Y fueron estas imágenes las demostraron contundentemente el parecido con John Legend, sobre todo cuando el pequeño esboza una tierna sonrisa. "¡Este pequeño amigo!", fue lo único que escribió la famosa en su publicación, que de inmediato consiguió miles de likes y comentarios. Los seguidores de la también presentadora de televisión inundaron la red social con comentarios como: “Oh por Dios, es definitivamente un mini John Legend” o “Se parece tanto a su papá”.

Sin embargo, la primogénita de la pareja, Luna, también ha sido comparada con su papá debido al gran parecido entre ambos. La pequeña vino al mundo el 14 de abril de 2016, tres años después de que sus padres contrajeran matrimonio. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para esta familia, al menos no para la modelo, pues reveló que tras el nacimiento de Luna sufrió depresión post parto. "Tenía todo lo que necesitaba para ser feliz, pero me sentía infeliz", confesó entonces a la revista Glamour. Sin embargo, gracias al apoyo de con John Legend Chrissy logró salir adelante y ahora disfruta cada momento como mamá.

Tras la llegada de Miles, la pareja tuvo que lidiar con los celos de su hija mayor, quien ya estaba acostumbrada a ser la bebé de la familia. Antes de que naciera el pequeño, Chrissy adelantaba en su cuenta de Instagram que para Luna no sería nada fácil adaptarse al rol de hermana mayor."Ya se está empezando a dar cuenta de que el bebé es su gran competencia cuando se trata de recibir atenciones. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos", reveló hace tiempo Chrissy a Entertainment Tonight sobre su hija. Y al parecer el tiempo ha hecho efecto, pues de acuerdo a sus más recientes publicaciones, la primogénita de la modelo ha asumido ya su papel, y está muy contento con él, ello en gran parte gracias a que sus padres han procurado ser igualmente atentos y cariñosos con sus dos retoños.