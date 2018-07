Tras la hospitalización, revelan la dramática llamada de emergencia en el caso de Demi Lovato

Han pasado ya tres días desde que Demi Lovato alertara como nunca antes a sus fans. Y es que el martes se dio a conocer que la joven cantante había sido hospitalizada de emergencia tras sufrir una sobredosis. Ahora, diversos medios han revelado la dramática llamada que se hizo entonces desde la casa de la famosa al 911, en la que se imploraba por ayuda para la inérprete, debido a su alarmante estado.

La grabación fue filtrada por TMZ y más tarde People identificó como la asistente de Demi, a la angustiada persona que llamó al servicio de emergencias. “¿Está usted con el paciente ahora mismo?”, le preguntó el operador del 911. “Estaba, ahora estoy abajo. Hay otras personas que entraron. Sólo necesitamos que alguien venga para acá”, pidió la mujer, quien se encontraba en la casa de la cantante en Beverly Hills, donde se ha comentado, se celebró una intensa fiesta que duró varias horas.

“Deberá escuchar las sirenas muy pronto”, informó el operador a la mujer, quien contestó nerviosa: “Espera, sirenas no por favor ¿está bien?”. Al parecer, ya adivinaba el escándalo que provocaría la situación de Demi al hacerse pública, sin embargo el personal de emergencias dejó claro que el uso de este aparato no era opcional. “No, no, esto es una emergencia médica. Yo no tengo control sobre eso…esto es definitivamente una emergencia médica y necesitamos llegar hasta ahí lo más pronto posible”. Fue minutos más tarde, que alguien, aparentemente un hombre, se escucha decirle al 911 que la ayuda estaba llegando: “Escuchamos las sirenas. (Vienen) por la calle ondulante están llegando acá”.

TMZ, el primer medio en reportar la situación de Demi, señaló desde un primer momento que la cantante fue atendida con Narcan, un tratamiento de emergencia usado en sobredosis de narcóticos. Más tarde, se confirmó que la cantante estaba atravesando una crisis. “El Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondieron a una emergencia médica en el 800 de Laurel View Dr. A las 11:40 am”, indica el comunicado de la policía que difundió People poco después de los primeros informes, al que se le sumaría las declaraciones del Departamento de Bomberos, de que habían transportado “a una paciente de sexo femenino de alrededor de 25 años a un hospital local”.

Y es que la joven ya había lidiado en el pasado con este tipo de problemas. Fue en 2011 que voluntariamente decidió internarse en un centro de rehabilitación en que recibió tratamiento por desorden bipolar, bulimia y adicciones. A su salida tuvo una recaída que provocó que se mudara a una residencia de sobriedad. Fue en marzo pasado cuando Demi dio a conocer que se encontraba celebrando seis años de sobriedad, pero solo tres meses después reveló que había tenido una recaída al dar a conocer su canción 'Sober'. Sin embargo, de acuerdo a un comunicado se sabe que Demi se encuentra consciente y recuperándose acompañada de su familia, lo que sin duda ha sido un gran alivio para los amigos y fans de la joven intérprete.

