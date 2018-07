‘Te amo con toda mi alma’: Grettell Valdez en su emotiva felicitación a su hijo Santino

La actriz Grettell Valdez se encuentra viviendo un momento muy especial debido en parte al reciente anuncio de su compromiso. Sin embargo, hay otra parte muy importante en su vida sin la que le sería difícil imaginarse: su hijo Santino. Es por eso que la guapa intérprete no ha escatimado al dedicarle las más sentidas palabras a su pequeño, en un emotivo mensaje con motivo de su cumpleaños número 10.

Con un tierno video colgado en su cuenta de Instagram, Grettell recordó llena de sentimiento cómo fue convertirse en mamá de Santino. “Hace 10 años llegaste a mi vida llenándola de amor y magia, le doy gracias a Dios porque que cuando te vi por primera vez mi vida cambió por completo, enseñándome cada día a ser mejor mamá, amiga y ser humano”, escribió la actriz en su publicación, junto a las imágenes que dan cuenta del crecimiento de su hijo, desde que estaba en su vientre y lo vio por primera vez en un ultrasonido.

En su conmovedor mensaje, Grettell hizo una pequeña acotación sobre el inolvidable momento en el que tuvo a su hijo por primera vez en sus brazos. “Recuerdo como llorabas como loco, fuertes pulmones y en el momento que te llevaron a conocerme, sólo dije: ‘Santo amor, te amo soy tu mamá’ y tú abriste tus ojos y te calmaste, sólo me veías”. Además de recordar ese enternecedor instante, la actriz compartió con su video un recuento de viajes, fiestas y un sinfín de experiencias en las que Santino fue su mejor e incondicional compañero. “Tal cual, eres puro amor, feliz cumpleaños hijo”, finalizó su post la mexicana, mismo que se ganó cientos de likes y las más sinceras felicitaciones de parte de sus seguidores.

Y no menos emotiva fue la felicitación que hizo a Santino su padre, Patricio Borghetti. El actor, con quien Grettell estuvo casada con durante seis años, utilizó también su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras de a su primogénito por el décimo aniversario de su nacimiento. “¡Feliz cumple Papu! ¡Te amamos muñeco!”. Sin embargo, la parte más especial de la publicación del argentino fue el video que compartió. En él, además de un recuento de los mejores momentos padre e hijo, se muestra un fragmento de ‘Feliz cumpleaños’ interpretado por la mejor cantante: la pequeña Gia, la hermana menor de Santino e hija de Pato con la conductora Odalys Ramírez.

No cabe duda de que este niño es muy amado por toda su familia y ahora que su mamá se encuentra en una nueva relación, se ha ganado el afecto del ahora prometido de Grettell. Fue la propia actriz quien reveló hace unos días la reacción de su pequeño el día que su novio Leo le pidió matrimonio: “Santino, cuando me dieron el anillo, no saben cómo lloraba él y como llorábamos los dos de felicidad y me dice,- ‘mamá ¿yo puedo entregarte?’-. No saben la emoción que me da esto, desde ese momento, no saben cómo lo anhelo y lo espero", dijo con lágrimas en los ojos al compartir un video en su cuenta de YouTube.

