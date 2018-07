Reportan a Demi Lovato hospitalizada de emergencia por sobredosis

La cantante y actriz Demi Lovato podría encontrarse hospitalizada por una ‘aparente sobredosis’ según los reportes de TMZ. Medios estadounidenses han retomado la información que apunta a que la intérprete de Sorry, Not Sorry tuvo que ser trasladada a un hospital después de que las autoridades fueran llamadas alrededor de las 11:40 am para atender una emergencia en su residencia.

VER GALERÍA

“El Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondieron a una emergencia médica en el 800 de Laurel View Dr. A las 11:40 am”, se lee en el comunicado que consiguió People de la Policía de Los Ángeles. El Departamento de Bomberos confirmó la información al mismo medio, señalando que “transportaron a una paciente de sexo femenino de alrededor de 25 años a un hospital local”.

TMZ, el primer medio en reportar este suceso, apunta a que la cantante fue atendida con Narcan, un tratamiento de emergencia usado en sobredosis de narcóticos. Hasta el momento, no se conoce la condición de la joven de 25 años y nadie de su círculo ha confirmado o negado estos reportes que rápidamente han cobrado fuerza en distintos medios internacionales. Según People una fuente cercana a la joven señala que se encuentr a "bien y estable".

VER GALERÍA

Demi ha compartido con sus fanáticos la dura batalla que ha tenido contra las adicciones, los desórdenes alimenticios y su constante lucha por la salud mental. En 2011, se ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación en que recibió tratamiento por desorden bipolar, bulimia y adicciones. A su salida tuvo una recaída que provocó que se mudara a una residencia de sobriedad. Fue en marzo pasado cuando Demi dio a conocer que se encontraba celebrando seis años de sobriedad, pero solo tres meses después reveló que había tenido una recaída al dar a conocer su canción Sober. Su más reciente aparición pública fue apenas el domingo pasado en la California Mid-State Fair.

Las reacciones de sus amigos ante estas noticias no se han hecho esperar. Ariana Grande escribió en su cuenta de Twitter: “Te quiero Demi”, mientras Lilly Allen anotó: “Pobre hermoso espíritu, Demi Lovato, espero que esté bien y que tenga una completa recuperación”.

VER GALERÍA