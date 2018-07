Kylie Jenner presume en Nueva York su nuevo 'look' libre de relleno de labios La menor de las hijas de Kris Jenner se dejó ver en la Gran Manzana con una imagen para la que no necesitó de tanta producción

Después de una época alejada de los reflectores (los 9 meses de su embrazo), además de gestar a su bebé, Kylie Jenner creaba también una transformación en su look, uno en el que el relleno para labios, que utilizó durante muchos años, ya no tiene cabida. Primero dijo adiós a este recurso cosmético por el bien de su bebé, pues durante el embarazo no es recomendable usarlo, así que siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas, la empresaria decidió comenzar a vivir sin sus labios de impacto.

Ya con su pequeña Stormi en brazos, Kylie decidió que continuaría al natural y con los labios que lució en la adolescencia, la pareja sentimental del rapero Travis Scott se pasea por las calles de la Gran Manzana. Después de compartir algunas fotos en su Instagram, ya sin relleno en los labios, la menor de las Jenner fue captada, por primera ocasión, luciendo su nuevo aspecto.

Luego de años de acostumbrarnos a lucir unos labios gruesos que se convirtieron en parte muy importante de su línea de labiales, pues no había color que no luciera impresionante en su rostro, Kylie ha decidido aceptar el grosos de sus labios naturales y así se dejó captar.

Aunque el cambio sí es perceptible, Kylie se quitó, con el relleno, unos años de encima pues la joven de 20 años, incluso, luce más joven. Este fin de semana, la hija menor de Kris Jenner se dejó ver en Nueva York, luciendo un look muy sobrio, que combinó perfectamente con su nueva imagen para la que también le dijo "adiós" a los tacones.

Todo parece indicar que su papel de mamá ha traído otras ideas para Kylie, quien no sólo experimenta una nueva etapa con Stormi, también como mujer, pues presenta un nuevo look que claramente es un reflejo del momento personal por el que está atravesando. Tan camaleónica como el resto de las integrantes de su familia, la menor de las Jenner da de qué hablar, pero ahora por volver a sus inicios y retomar una imagen sin tanta producción.