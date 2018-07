Un nuevo dolor de cabeza para Meghan Markle, ahora su cuñada es arrestada

Parece que en su enorme alegría en sus primeros meses de casada, la familia de Meghan Markle ha evitado que sus días sean tranquilos. Si la semana pasada su padre, Thomas Markle, hacía olas con sus comentarios y apuntaba a que no tiene contacto con su hija desde su boda, ahora es su futura cuñada quien acapara los titulares. Y es que Darlene Blount, prometida de su medio hermano, ha sido arrestada, al parecer una vez más se trató del resultado de una disputa doméstica con Thomas Markle Jr.

Según información que el Dailymail pudo obtener de la Josephine County Jail, el sábado la mujer fue arrestada después de que Thomas Markle Jr. llamara a la policía después de una disputa en su residencia. El episodio es muy similar al que la pareja vivió en Año Nuevo cuando Darlene llamó a las autoridades reportando un comportamiento ‘extraño’ del hermano de la Duquesa, cuando la policía llegó al lugar decidieron arrestar a la mujer por agresiones contra Thomas. En enero del año pasado, los papeles estaban invertidos, cuando Thomas fue quien fue arrestado por amenazar a su prometida con un arma de fuego.

Thomas y Meghan no tienen una relación desde hace varios años, pero desde el anuncio de la relación de su media hermana con el Príncipe Harry, el mayor de los Markle ha dado más de una entrevista hablando tanto a favor como en contra de su hermana. Polémicamente, lo que más ha llamado la atención fue una carta abierta que publicó pidiendo ser invitado a la boda real, algo que no sucedió.

Solo una semana antes de este nuevo caso de los Markle, el padre de la familia tomó los micrófonos para tratar de contactarse con su hija. Según Thomas Markle, la última comunicación que tuvo con la nueva Duquesa de Sussex fue precisamente después de su boda. A poco más de dos meses de aquel día, el exdirector de iluminación ha decidido que no dejará de dar declaraciones sino hasta que Meghan vuelva a ponerse en contacto con él.

“El tema con mi hija ahora es que creo que está aterrada. Lo veo en sus ojos, lo veo en su cara y lo veo en su sonrisa”, dijo Thomas Markle a The Sun on Sunday, “He visto su sonrisa por años. Conozco su sonrisa. No me gusta la que estoy viendo ahora. Ésta ni siquiera es una sonrisa actuada, es una sonrisa con dolor…Tal vez solo sean un par de malos días. No lo sé. En verdad me preocupa. Pienso que está bajo mucha presión”.

