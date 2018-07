'No me arrepiento de nada': El emotivo mensaje de despedida de Rafa Márquez

¡Adiós a un grande! El fin de una era llegó y es que el futbolista Rafa Márquez anunció su retiro de las canchas tras 22 años de carrera, no sin antes abrir su corazón y dedicar un largo así como conmovedor texto a la gente que creyó en él durante todo este tiempo.

¿La mejor manera de hacerlo? A través de sus redes, en donde el astro de 39 años publicó una serie de fotos en las que se podía leer la carta de agradecimiento a todos los que lo apoyaron en esta gran aventura. “Ya han pasado unas semanas desde mi último partido como futbolista profesional y he querido darme este tiempo para digerir todos los sentimientos que se formaron en ese último encuentro Han sido veintidós años de carrera en los cuales me siento muy satisfecho de haber hecho muchos sacrificios, esfuerzos, errores, aciertos y como resultado de ello, provocaron tristezas, en ocasiones decepciones, pero en su mayoría, muchas alegrías”, dijo Rafa al principio de este texto en su cuenta de Instagram, en donde ya se puede leer en su descripción "Ex-Futbolista Profesional".

El káiser siguió con la emoción a flor de piel confesando que no cambiaría nada de su carrera futbolística ni decisiones, pues todo lo llevó a ser el gran jugador y ser humano que es. “No me arrepiento de nada, ya que los aciertos y más los errores, me enseñaron a ser mejor día con día; a no tener miedo a equivocarme y tener como costumbre siempre dar el máximo, a dejar la piel en cada jugada y sudar la camiseta de todos los equipos que representé. Agradezco a todos los aficionados que me han demostrado su cariño durante todos estos años; son y seguirán siendo mi motivación para continuar dando mi máximo esfuerzo haga lo que haga y esté donde esté”.

El ahora ex-futbolista agradeció a la prensa deportiva por retarlo con sus críticas buenas y malas, así como a los futbolistas que muchos fueron rivales en la cancha mientras que otros más se convirtieron grandes amigos, así como a sus entrenadores, de quienes adquirió “grandes herramientas tanto para la profesión como para mi vida profesional”. Rafa también reconoció la labor de la gente que no está en la cancha como los médicos, utileros, masajistas y más por sus atenciones, además de los presidentes y directivos de los equipos en los que jugó. “Gracias por apostar por mí en su momento y espero que hayan quedado satisfechos de cada uno de mis esfuerzos”.

Rafa también se declaró afortunado por haber crecido en una familia donde nunca le faltó nada y que le inculcó los valores que pasará a sus hijos. “A ti mamá, gracias por enseñarme a luchar por lo que uno quiere, a no darme por vencido hasta haber conseguido la meta, a que el sacrificio al final del camino vale mucho la pena; a ti papá, por inculcarme la disciplina, el amor por la familia y sobretodo, la pasión por el fútbol […] A cada uno de mis hijos quienes han sido mi motivación para dejarles un legado y ser un ejemplo para ustedes, cada uno de mis sacrificios y esfuerzos han sido para darles lo mejor”.

Eso sí… no podía quedar atrás el apoyo incondicional de Rafa en sus momentos más difíciles: Jaydy Michel, quien estuvo siempre al pie del cañón junto a él. “A mi esposa Jaydy por estar siempre a mi lado, por aguantar cada mudanza, cada viaje; por aguantar mi humor después de haber perdido un partido, por festejar cada victoria, por animarme en cada derrota, por alimentar este gran amor, ¡día con día!”.

La carta del mexicano recibió más de 27 mil 'me gusta' así como mil comentarios, entre los que se podía leer los aplausos de compañeros como Xavi Hernández: “¡Grande máquina! ¡Enorme ejemplo y huella dejaste en Barcelona! Enhorabuena por tu espectacular carrera”, así como su compañero Carlos Salcedo, quien escribió “Eterno patrón” y su esposa Jaydy, reiterando su orgullo por Rafa: “Amor, ¡qué grande eres! ¡Te admiro tanto, gracias a ti por darle tanto al fútbol y llevar a tu país en alto! #TeAmo”.

¿Lo curioso? Es que el astro finalizó su texto declarando que no se alejará de este deporte. “Este no es un adiós sino hasta pronto. Fútbol: me has dado tanto que hay mucho que devolverte; es imposible alejarme, por lo cual siempre estaré ligado a ti. ‘No desaproveches ningún segundo para hacer tu mejor esfuerzo. Intenta ser siempre tu mejor versión y ponle 4ctitud a la vida’. Simplemente, ¡Gracias”, terminó Rafa.

¿Será que más pronto de lo esperado lo volveremos a ver por las canchas? ¡Solo el tiempo lo dirá!

