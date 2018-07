Fey y la foto en bikini con la que festejó su cumpleaños 45 -y paralizó las redes-

¡Por siempre joven! Ese es el caso de Fey y si algo ha demostrado la cantante es que el tiempo no pasa por ella –o que tal vez encontró el elixir de la juventud-, luego de paralizar las redes al presumir una figura curvilínea y simplemente espectacular… ¡en su cumpleaños número 45!

La cantante decidió festejar en grande este momento con un viaje a la playa, algo que mostró en varios de sus Instagram Stories siendo la última foto la que causó furor entre sus seguidores. En esta imagen, Fey aparece mostrando un abdomen plano –con todo y cuadritos-, piernas súper tonificadas así como curvas de impacto en un bikini dorado, todo esto mientras levantaba sus brazos al aire -los cuales estaban envueltos por un velo multicolor-.

Los fans de Fey no perdieron la oportunidad de felicitar a su ídola además de halagarla, lanzándole comentarios positivos e incluso piropos por su belleza, la cual al parecer desafía todas las leyes del tiempo así como de la gravedad. "Eres divina. Muchas felicidades, estás más hermosa que nunca y eres súper mujer", se podía leer entre los más de mil comentarios y 31 mil “me gusta” que recibió la foto.

Eso sí… la famosa no olvidó mostrar el agradecimiento que siente con sus fans y decidió acompañar esta publicación con un pequeño texto en el que refleja todo el apoyo que ha recibido en estos años. “¡Celebrando la vida, la libertad que te da paz y total plenitud! Gracias por todo el amor que he recibido desde el día en que llegue a este mágico lugar. Emocionada siempre por lo nuevo que me espera #PorSiempre17”, comentó la cantante.

¿La nueva reina de bikini en Instagram? Eso es lo que parece, y es que desde hace varios meses Fey no deja de sorprender con las fotos que publica día a día, en las que presume sus impactantes curvas así como belleza, la cual sin duda se conserva casi igual como cuando empezó su carrera musical en los noventa. Y así como lo afirma ella, sin duda vendrán más sorpresas con las que sin duda causará furor entre sus fans.

