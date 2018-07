Dulce María y el contundente mensaje con el que reafirmó su amor por Paco Álvarez

¡El amor es para los valientes! Así lo dejó más que claro Dulce María, quien sorprendió a todos sus seguidores al publicar un largo texto dedicad para su novio, Paco Álvarez, en el cual abrió su corazón y expresó todo lo que siente por el productor, con quien ha vivido mil y un alegrías a más de un año de noviazgo.

¿La mejor manera de hacerlo? Publicando una foto en su cuenta de Instagram, en la que Dulce aparece usando un bikini negro y sombrero mientras que Paco sonríe a la cámara atrás de ella, acostado en un camastro y en traje de baño también. “El amor es para los valientes ,para los que se arriesgan y se entregan, para los que agradecen y valoran, para los que han amado y han llorado, para los que se levantan y se reconstruyen, para los que no son egoístas y pueden compartir su alma y sus sueños, su tiempo y su vida”, dijo la famosa de 32 años al inicio de su mensaje.

VER GALERÍA

La cantante siguió este texto contando que su noción del amor es “para quienes saben caminar de la mano y al mismo tiempo volar por su lado, para quienes construyen sueños, un camino, una vida y no se dan por vencidos al primer intento, ni al segundo ni al tercero. El amor es para los valientes, para los que han perdido y por eso saben valorar y agradecer cuando han ganado y saben reconocer el amor por el que vale la pena luchar cada día”

“El amor que da, el que no renuncia, el que te acompaña, te ilumina, te apoya y te llena de alegría, el que es sol en días de oscuridad y abrigo en las noches de frío, el que cree en ti cuando tu dudas, con quien aunque se caiga el mundo sabes que su amor estará contigo, con quien te sientes seguro y en casa en cualquier lugar del mundo, quien ve en ti toda la magia que ni tú sabías qué tenías...con quien puedes luchar, si es necesario contra el mundo”, decía en la carta, un texto en el que sin dudas Dulce reflejó todo lo que pasó –y logró superar- antes de conocer al productor que la ha hecho feliz en todo este tiempo.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Y para finalizar, Dulce confesó que todo valió la pena en su vida pues encontró el amor verdadero, algo que está viviendo con él, a quien conoció en 2016, quedando completamente flechada tanto por su caballerosidad así como romanticismo e inteligencia. “Solo los soñadores, los locos, los idealistas, los perseverantes, los valientes y los que no dejan de creer, conocen el amor verdadero, ese que te hace sentir que todo lo llorado y lo vivido valió la pena si era para encontrarse”, finalizó la cantante, despertando los admiración tanto de sus fans como de amigos, quienes aplaudieron sus palabras y la fuerza de este mensaje.

Esto no solo conmovió a sus seguidores, sino a Paco, quien aprovechó para reiterarle su amor incondicional, el cual se ha complementado gracias a la pasión de los dos por la música. “Palabras que me llena el alma, que me siguen enseñando lo increíble y extraordinaria que es la mujer que amo”, comentó el director de cine, con quien Dulce está viviendo una de sus mejores etapas en la vida. ¡Sin duda, el amor entre ambos está en el aire… y en las redes!

VER GALERÍA