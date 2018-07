¡El tío más feliz! José Eduardo Derbez, todo un consentidor con la peque Kailani

Kailani Ochmann ya tiene un tío favorito… ¡y ese sin duda es José Eduardo Derbez! O por lo menos eso fue lo que pareció en la primera reunión de ambos que documentó Aislinn Derbez, quien quedó impresionada por el cariño así como conexión que los dos mostraron de inmediato, luego de que el actor se diera un descanso de su apretada agenda y viajar hasta Los Ángeles para conocerla por fin.

Esto quedó más que reflejado en un video que la famosa de 31 años publicó en sus Instagram Stories, en el que José Eduardo aparece cargando a Kailani, quien de inmediato cambió su carita a una sonrisa de oreja a oreja cuando su tío comenzó a mecerla. ¿Lo curioso? Es que a la bebé se le cayó un poco de babita en el brazo del actor, algo que Aislinn resaltó con diversión para seguir con las bromas e insinuarle que debería convertirse en papá muy pronto. “Oye yo digo que ya te animes. Te ves muy bien cargando bebé. Te saldría con ojos azules también. Yo digo que sí”, bromeó ante la expresión de sorpresa de su hermano, quien siguió la broma y le contestó que tal vez para el siguiente año “se animaba”.

Eso sí… José Eduardo no se quedó atrás en presumir el tierno encuentro con su sobrina, al subir tres fotos junto a su hermana, quien cargaba a Kailani dormida -algo que seguro fue de tanto jugar con su nuevo tío favorito-. En una de las imágenes de este álbum los dos aparecen de lo más felices sonriendo a la cámara, en la segunda Aislinn le da un beso en la mejilla a su hermano de 26 años y en la última ambos son captados riendo con mucha espontaneidad. “Pa’ que no estén fregando que no hay amor. Aquí una foto con mi sobrina”, comentó el actor en dicha publicación.

¿Lo cierto? Es que la foto más emotiva de esta reunión fue otra que mostró José Eduardo en sus Instagram Stories, en la que aparece cargando y viendo con un cariño único a la pequeña de 4 meses mientras ella voltea a la cámara con sus impactantes ojos azules así como una gran sonrisa que brilló al máximo gracias a su top amarillo y pulseritas que llevaba en su manita. Esto vuelve a demostrar que a pesar de la corta edad de Kailani, ¡sin duda, heredó la belleza y chispa de su madre Aislinn!

