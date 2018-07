Grettell Valdez revela el papel que tendrá su hijo Santino el día de su boda

Luego de que hace unos días sorprendiera a más de uno al anunciar su compromiso, Grettell Valdez habló sobre su sentir en este momento tan especial de su vida. La actriz confesó sentirse muy emocionada pero también nerviosa ante el matrimonio que tiene en puerta, por lo que decidió compartir sus sentimientos al respecto en un sincero video en el además detalló la importante misión que tendrá su hijo Santino en su el día del enlace amoroso.

VER GALERÍA

“Estoy viviendo un momento muy feliz en mi vida que quiero compartir con ustedes ¡Me caso!”, anunció la actriz al dar a conocer su video e invitar a sus seguidores a verlo. “Mis nervios están a flor de piel”, dijo Grettell sobre su próxima boda aunque, -entre risas- admitió que “ya tiene un poco de experiencia”, comentario que probablemente alude a la relación que mantuvo con Patricio Borghetti, padre de su hijo, conquien contrajo matrimonio en diciembre de 2004, pero de quien se separó 6 años después.

Uno de los momentos más emotivos del video fue sin duda es en el que la actriz recordó la reacción de su pequeño el día que su novio Leo le pidió matrimonio: “Santino, cuando me dieron el anillo, no saben cómo lloraba él y como llorábamos los dos de felicidad y me dice,- ‘mamá ¿yo puedo entregarte?’-. No saben la emoción que me da esto, desde ese momento, no saben cómo lo anhelo y lo espero", dijo con lágrimas en los ojos, mismas que dijo, son de felicidad.

VER GALERÍA

“El amor es así, cuando llega atropella y va con todo y yo estoy muy feliz y agradecida con el universo, con Dios, con la vida", dijo Grettell en otro momento de su videoblog al reconocer que no esperaba un compromiso “tan rápido”. Sin embargo, aunque su relación con Leo, su actual prometido, no data de hace años, si lo es de varios meses, tal y como lo dio a conocer la propia famosa hace una semana al anunciar la buena nueva en su cuenta de Instagram, luego de 9 meses de amor secreto.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Y es que según confesó la actriz, nunca pensó en que tendría una nueva oportunidad de encontrar a alguien con quien llegar al altar. “Yo creía que el amor ya no existía para mí y la verdad es que los tiempos de Dios son perfectos y como me decían mis amigos -‘Dios tienen preparado algo para ti’- y sí la verdad es que llegó esa persona y estoy muy feliz”, dijo Grettell, quien además reveló que a su próxima boda, sólo asistirán las personas más cercanas a ella: “Quiero una boda llena de amor, llena de buena vibra, no quiero invitar gente por compromiso a lo largo de estos años he aprendido eso”, dijo muy segura.

VER GALERÍA