¡Qué ritmo! Los famosos sacan sus mejores pasos con el 'In My Feelings Challenge'

¿Qué pasa que todos están bailando? Un divertido reto está arrasando en las redes sociales y más de un famoso ha decidido sumarse a él. Se trata del 'In My Feelings Challenge' y está inspirado en uno de los recientes éxitos del cantante estadoundiense Drake. Celebridades como Will Smith, Millie Bobby Brown, Steve Aoki y hasta las pequeñas hijas de la mexicana Geraldine Bazán han sacado a relucir sus mejores pasos Algunos quisieron darle un toque especial a su coreografía incluyendo ¡autos en movimiento! Sin embargo no ha resultado tan riesgoso como podría sonar.