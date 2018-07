¡Divertidísima! Sylvia Pasquel deja claro que sí 'conoció' a Luisito Rey

Además del éxito, Luis Miguel, la serie también ha provocado gran polémica a raíz de la representación de algunos de sus personajes y la relación que guardaron con el cantante. Uno de los aspectos más comentados ha sido el de su hija, Michelle Salas, y cómo se ha abordado en la historia. Al respecto, la abuela de la joven, Sylvia Pasquel ha salido a dar la cara por su nieta y su hija Stephanie, y ha detallado cómo fue la relación con ‘El Sol’ y también con Luis Rey. Sobre este personaje, quien en la bioserie ha sido duramente retratado, la actriz hizo una simpática publicación en redes sociales.

La hija de Silvia Pinal, recurrió a Instagram para “probar”, con una foto sacada del baúl de los recuerdos, que sí conoció al Luis Rey. Sin embargo, con dicha prueba la actriz hizo referencia a Óscar Jaenada, el talentoso actor que dio vida al papá de ‘El Sol’ en la exitosa producción cuya primera temporada recientemente llegó a su fin. “Para que vean que sí conocí a Luisito Rey, ¡Gran #tbt al lado de Óscar Jaenada! ¡Gran actor y persona! Felicidades por el éxito amigo”, escribió Pasquel al compartir la foto, en la que se le ve junto al actor español de 43 años.

Esta publicación ocurre poco después de que Sylvia Pasquel revelara cómo fue la relación de su nieta Michelle con su abuelo Luis Rey. “Él la quería mucho y pedía mucho que la lleváramos a su casa para que estuviera un rato con él. Le tocaba la guitarra, le quería enseñar a tocar la guitarra; era muy cariñoso con Michelle”, dijo la actriz en entrevista para el programa Hoy. Estas declaraciones muestran una faceta muy distinta de la que se muestra del papá de Luis Miguel en la serie, en la que su personaje tiene un papel más parecido al de un villano.

La actriz, con la franqueza que a caracteriza, ha defendido en repetidas ocasiones a su hija y a su nieta, luego de las versiones que han dado a conocer sobre ellas en Luis Miguel, la serie. La actriz ha hablado sobre el papel que ha tenido Luismi en la vida de Michelle. “No hizo nada, realmente no hizo nada, más qué poner la semilla. Pero, qué pena que al final del día no reconozcas, lo bueno que recibiste en la vida, porque tener una niña como esa, creo que es una bendición, más allá de denostar a la madre de tu hija era como para que la hubiera ensalzado”, dijo hace unos días en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para el programa De Primera Mano.

En cambio, Sylvia ha destacado el gran trabajo que ha hecho su hija Stephanie como mamá: “Hizo una muy buena labor, porque ha sido una muy buena madre, que ha educado muy bien a sus hijos”, señaló en entrevista para Hoy, misma en la que no pudo evitar mencionar las cualidades de su nieta Michelle, de quien dijo sólo ha recibido apoyo de su familia materna: “Esa niña es trabajadora, emprendedora, guapa, dedicada, no se mete en escándalos, es sana, productiva, ha labrado su carrera con su propio esfuerzo”, señaló.

