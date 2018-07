Irina Baeva pone un alto a los rumores sobre una fotografía con Gabriel Soto

Siempre muy directa y honesta, Irina Baeva no ha tenido ningún tipo de problema en aclarar un rumor que la rodea. Si desde hace varios meses se hablaba de la posibilidad de una relación con Gabriel Soto –la cual ella ha desmentido en todo momento-, ahora ha surgido una imagen en la que se ve a los actores juntos en Rusia durante el Mundial. Sin dar valor a las especulaciones, Irina ha sido quien de propia voz ha tirado por tierra los comentarios al respecto.

“Obviamente las fotos son auténticas, lo que sí es como bien sabemos todos, manipular la información. Yo invito a la revista a que publique la foto completa porque parece que es una foto de nosotros solos…es una foto de varias personas que evidentemente la revista no publicó completa, donde hay varias personas, en una celebración que se hizo al terminar el programa La Jugada del Mundial y que algún día, obviamente, al estar en Rusia es una celebración donde estaban los técnicos, los camarógrafos, todo el equipo de Televisa Deportes, todos los conductores, entonces en la foto hay más personas”, explicó en entrevista con el programa Hoy.

Una vez aclarada la fotografía, Irina procedió a explicar la presencia de Gabriel en su país natal, a donde viajó como parte del equipo de Televisa Deportes para la cobertura de la Copa del Mundo. “Te repito, el Mundial es un evento al que va todo el mundo, no tenía que invitar a la gente a Rusia, la gente va a Rusia porque es el mundial, porque así como fue mi amiga Sofía Castro, así como fue mi otra amiga Ana Bekoa, así fue Gabriel Soto al evento del Mundial. Nosotros habíamos coincidido en alguna ocasión, que repito y nunca se ha ocultado esto, nosotros somos amigos y siempre nos hemos llevado muy bien y hemos trabajado en varias ocasiones juntos, realmente el que nosotros hayamos coincidido en esta ocasión que es de donde es la foto o en alguna otra, yo no le veo absolutamente nada de malo”, dijo Irina.

Ésta no es la primera vez en la que Irina ha desmentido lo que se dice en torno a su relación con Gabriel. De hecho, cuando comenzaron a trabajar en una obra de teatro juntos, dejó claro que son amigos y que no tiene problemas en estar cerca de él. “No me preocupa porque nosotros ya trabajamos juntos, somos muy buenos amigos y nos llevamos bien y hemos platicado de esta situación y para nada, ninguno de los dos está preocupado. Si la gente se empeña en relacionar, en hacer el triángulo amoroso, uno no puede dejar de hacer las cosas por temor a lo que vaya a decir la gente…”, confesó para las cámaras del programa Hoy.

