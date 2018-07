¿Quién es quién? Eiza González tiene su momento Angelina Jolie

Guapa como siempre, Eiza González nunca pasa desapercibida a donde quiera que vaya. Su belleza, carisma e increíble figura siempre llaman la atención. Y es que la actriz siempre ha logrado destacar gracias a sus muy atinados looks, sobre todo en alfombras rojas. Y justo eso pasó ahora, cuando la mexicana llegó a los ESPY Awards en Los Ángeles, California, donde impactó con su glamuroso look e hizo además un no tan discreto guiño a una de las más famosas estrellas de Hollywood: Angelina Jolie.

Para asistir a dicha entrega de premios, Eiza eligió un sofisticado vestido negro strapless de terciopelo, el cual combinó con unas sandalias multicolor de tacón alto y pendientes largos, además de un maquillaje y peinado natural que resaltó su belleza. ¿Pero qué fue lo que más llamó la atención? ¡Su sexy pose! Y es que la guapa mexicana aprovechó la prolongada abertura de su vestimenta para replicar –tal vez de manera involuntaria- el emblemático posado que hizo Angelina Jolie a su paso por la red carpet de la entrega de los Oscar de 2012, en el cual dejó al descubierto su pierna, en un gesto indiscutiblemente sensual.

La actriz estadounidense quedó inmortalizada con su vestido de escote asimétrico –también negro - de Versace, en una imagen que se volvió icónica en las alfombras rojas, y que ha sido replicada por más de una famosa. Pero es ahora que Eiza logró emular dicha pose de manera tan natural que ha llamado la atención de más de uno. Ello se suma al hecho de que la destacada mexicana fue una de las presentadoras de los premios, los cuales se otorgan anualmente a destacadas figuras del deporte, algo que deja muy en claro que su presencia es cada vez más fuerte afuera de su país natal.

Y es que el talento, trabajo y constancia de Eiza le han valido un gran reconocimiento en el mundo del cine, tanto que ya ha compartido créditos junto a diversas estrellas de Hollywood. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que la mexicana se ha enfrentado recientemente a las críticas, muchas de ellas en relación con su cuerpo. No obstante, la actriz ha sabido salir triunfante siempre sin dejarse llevar por los comentarios negativos, y ha logrado enfocarse en su prometedora carrera actoral.

Justo en este momento la actriz mexicana se encuentra promocionando su más reciente trabajo en Hollywood: ‘Welcome to Marwen’, cinta en la que comparte créditos con reconocidos actores como Steve Carell y Diane Kruger, y que se estrenará en diciembre de este año. No cabe duda que la comentada reciente pose de Eiza será una sola de las muchas con las que será vista en el futuro, pues su carrera va viento en popa y no serán pocas las alfombras que deberá pisar.

