El costoso regalo que Roberto Palazuelos -entre risas- dice que le dio Luis Miguel

Roberto Palazuelos tuvo la mejor idea para hacer una broma y enviar un claro mensaje a su amigo del pasado, Luis Miguel. Así, el Diamante Negro demostró que no está dispuesto a guardar silencio, sobre todo por cómo ha sido representado en la serie televisiva inspirada en la vida de El Sol. Aunque primero se mostró amable con este tema, conforme se transmitió cada capítulo quedaron expuestos ciertos rasgos de su personaje que no terminaron de convencerlo; como cuando en la historia él discute con Micky durante una reunión en Acapulco.

Con ese sentido del humor que lo caracteriza, Palazuelos se dejó ver ante sus fanáticos paseando por Miami en un flamante Ferrari color rojo. El actor subió un video en donde se observa al volante, disfrutando del instante que además lo inspiró para escribir unas líneas llenas de ironía. “¡Sí, feliz feliz porque me lo regaló Micki! jajajajajajaja”, dijo el también empresario, quien desató las risas entre sus seguidores, que no pararon de enviarle mensajes en donde además etiquetaron la cuenta oficial de Instagram de Luis Miguel.

Por si fuera poco, Palazuelos no pudo resistirse a tomarse otra fotografía, esta vez posando en el asiento del piloto, con una mano al volante y mirando hacia la lente con sus gafas oscuras. “Miami”, publicó al pie de esta postal que ha recibido miles de likes. En su visita por aquel destino,-que él define como su “segundo hogar”-, ha podido reunirse con sus seres queridos, con quienes disfrutó de un brunch el pasado fin de semana. En otra imagen que reveló aparece junto a su tía Susana y más integrantes de su familia.

De acuerdo con Luis Miguel, La Serie, el Diamante Negro tuvo una discusión con el cantante durante una reunión en Acapulco. En ese episodio, el personaje que lo representa, Bobby, se siente menospreciado por El Sol, quien le recuerda que gracias a él ha podido viajar gratis por el mundo. Tras la emisión de este capítulo, las burlas hacia Palazuelos fueron constantes en redes sociales. Él, por supuesto, se defendió de lo mostrado en la producción que ha causado revuelo entre sus aludidos. “Cuando vea a Micky en persona le diré que ahora sí me lo cumpla y me lleve (a pasear por todo el mundo). Eso es una vil mentira, pero apechugo si eso contribuye al éxito de su serie”, dijo al diario Reforma.

En días anteriores, el protagonista de telenovelas también mostró su inconformidad por cómo se abordó el personaje de Stephanie Salas, y la manera en que Luis Miguel se ha mostrado ante sus fanáticos. “De entrada no marca la prepotencia de él, se pone muy decentito”, dijo en una entrevista concedida al diario mexicano El Universal. En ese mismo espacio, dejó clara cuál sería su postura ante la forma en que se le representa en esta producción. “Yo soy un caballero, no voy a hablar mal de él, nada más que si conmigo no se meta, porque entonces yo voy a contar las cosas que sí sé”, sentenció.

