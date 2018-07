¡Jacky Bracamontes está embarazada por cuarta ocasión!

La buena nueva llegó, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes están en la dulce espera por cuarta ocasión. La feliz pareja había dicho desde hace tiempo que estaban buscando un hermanito para Jacky, Carito y Renata, y parece que su deseo se está haciendo realidad. Fue la misma Jacky quien confirmó esta noticia en el programa Un Nuevo Día de Telemundo, su nueva empresa de trabajo. Jacky tiene 3.5 meses de gestación y se ha confesado muy emocionada por volver a experimentar la maternidad.

"¡Sí estoy embarazada! Tengo 14 semanas, muy emocionada de poderlo compartir con todos ustedes...Estamos muy emocionados en casa, mis hijas están haciendo sus apuestas si es niño o niña", dijo Jacky que confesó que sí va a querer saber. Desde hace varios meses corría el rumor de que Jacky y Martín se encontraban en la búsqueda de un bebé. Ante las especulaciones, fue la misma Jacky quien confirmó que querían un nuevo integrante en la familia y que no tenían preferencias en cuanto al sexo del nuevo bebé. “Si viene una niña, estamos enamorados de nuestras niñas, ya todo en mi casa es rosa. Si viene un niño está padrísimo, y si no me puedo embarazar, es porque Dios quiere”, explicó al matutino Despierta América en aquel entonces.

Esta nueva espera se encontraba en los planes de la pareja desde hace tiempo atrás. Martín lo platicó en entrevista con ¡HOLA! en diciembre del año pasado, “Yo creo que sí, es una de las intenciones del 2018; tratar de buscar al niño. Pero ahorita concentrarnos. Los dos tenemos muchos compromisos. Hay intención, le hablaríamos a la cigüeña este año”.

Eso sí, Jacky ha dejado claro que éste sería su último embarazo, pues cuatro le parece el número perfecto: “Mi límite es cuatro o sea, no más de cuatro. Me estoy volviendo loca y soy muy feliz con tres, pero bueno, ya de tres a cuatro yo creo que va a ser lo mismo”, comentó Bracamontes al programa de Primera Mano.

Esta buena nueva viene a completar la encantadora familia que Jacky y Martín han formado con Mini Jacky, de cinco años, Carito de cuatro y Renata, que acaba de cumplir dos años. La feliz pareja se conoció gracias a Maki Soler quien la hizo de Cupido para presentarlos. En octubre de 2011 llegaron al altar en una boda que se pudo ver en exclusiva en las páginas de ¡HOLA!. Desde entonces, ésta se ha convertido en una de las familias más especiales del espectáculo y esta nueva llegada será sin lugar a dudas una gran alegría que se suma a la historia de los Fuentes Bracamontes.

