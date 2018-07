¿Cómo se convirtió Kylie Jenner en la millonaria más joven del mundo?

La menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, está en su mejor momento. A sus 20 años, esta mujer se encuentra disfrutando del amor junto a su pareja Travis Scott y la hija de ambos, Stormi. Sin embargo el éxito de esta celebridad no sólo abarca el ámbito personal, sino también el económico, tanto es así que acaba de ser coronada por la revista Forbes como la joven más acaudalada del mundo.

Este logro no ha sido para nada producto de la casualidad, ya que Kylie ha trabajado muy duro e inteligentemente para llegar a ser la exitosa empresaria que hoy es y que la ha colocado en la portada de la conocida revista especializada de negocios. Siendo parte de una familia muy mediática, la socialité ha sabido aprovechar su imagen y gran influencia en redes sociales para impulsar su marca de cosméticos, la cual tras apenas dos años de su lanzamiento reporta grandes ganancias y hoy se coloca con un valor de 900 millones de dólares.

Este importante triunfo ha llenado de orgullo y satisfacción a Kylie, quien no pudo dejar de manifestar su gratitud luego de que fuera evocada por la publicación. "Wow. No me puedo creer que esté compartiendo mi propia portada de Forbes. Gracias por el artículo y el reconocimiento. Me siento bendecida por poder hacer lo que me gusta cada día. ¡Jamás podría haber soñado algo así!", escribió la joven empresaria en Instagram, red social en la que cuenta con más de 100 millones de seguidores y la cual ha sido sin duda indispensable en su éxito y el de Kylie Cosmetics.

La joven Jenner comenzó su aventura en los negocios con el lanzamiento de un kit de labiales que vendía a través de internet por 29 dólares. Fue un éxito rotundo y se agotaron en poco tiempo. La marca fue ampliando después su gama de productos, incluyendo todo tipo de labiales, perfiladores, iluminadores, sombras de ojos y hasta ediciones especiales y limitadas, que hace en colaboración con sus famosas hermanas. Así, los ingresos de Kylie pasaron de 250 millones en 2017, a lo exorbitante cifra que la hizo hoy ser reconocida por Forbes.

La más chica de las hijas de Kris Jenner fue retratada en la portada de la revista con un blazer negro, maquillaje discreto y el pelo recogido, una indiscutible imagen de mujer de negocios. Aunque esta imagen dista un poco del estilo atrevido y juvenil que suele mostrar en sus redes sociales, luce igualmente guapa. Y es que ser parte del ranking de las 60 mujeres más ricas del mundo no ameritaba menos. Además, de seguir así, Kylie destronaría incluso al magnate de Facebook, Mark Zuckerberg, quien a sus 23 años alcanzó los mil millones de dólares.

Sin embargo, Kylie no es la única de la familia Kardashian que ha protagonizado una portada de Forbes. Kim Kardashian, la más conocida del mediático clan, se convirtió en la estrella de la revista en julio de 2016, gracias a las millonarias ganancias que obtuvo con su juego para celulares, Kim Kardashian: Hollywood, en el que recrea la vida de su familia y da consejos para triunfar en la vida social de Los Ángeles. La propia empresaria compartió la portada en su perfil de Instagram, donde además lanzó un claro mensaje para sus detractores: "No está mal para una chica con ningún talento".