A detalle, el anillazo que Justin Bieber le dio a Hailey Baldwin

Después de lo impactante que fue la noticia del sorpresivo compromiso de Hailey Baldwin y Justin Bieber, no se podía esperar menos que un espectacular anillo para sellar dicha promesa de amor. Y para nada ha decepcionado la joya que le dio el cantante a su amada novia, según lo han dejado ver las últimas fotos en las que aparece la modelo estadounidense con su ahora prometido, a su regreso del inolvidable viaje en el que decidieron que en un futuro habrán de unir sus vidas en matrimonio.

Según lo ha capturado el paparazzi, la joven pareja aterrizó en el Aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, luego de unas memorables y románticas vacaciones en las Bahamas, las paradisiacas islas caribeñas que acogieron el inesperado compromiso. Justin y Hailey se trasladaron después a la ciudad de Nueva York, donde se les vio llegar con enormes maletas, y es que al menos la modelo es de lo más estilosa a la hora de vestir. Aunque para su viaje de vuelta a Estados Unidos quiso estar muy cómoda, eso no le impidió a la joven verse moderna y cool: unos shorts de jean, blusa negra corta, tenis negros y una chaqueta blanca de estilo universitario. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su outfit fue uno de los accesorios, el cual todos estaban ansiosos por ver.

No fueron las arracadas, ni el reloj de oro con los que la modelo acompañó su relajado look lo que ha llamado la atención, sino la enorme piedra preciosa del anillo que Hailey dejó ver en el dedo anular de su mano, prueba indiscutible del sí que le dio a Justin cuando le hizo la pregunta. Y es que la joven no hizo lo más mínimo por ocultar tan espectacular joya: un enorme diamante con corte ovalado, del cual aún no se sabe a ciencia cierta los quilates o el precio, pero hay quienes se han aventurado a decir que podría costar unos 2 millones de dólares.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se ve el anillo, pues hace unos días, una usuaria de Twitter compartió algunas fotos de la pareja en su viaje por las Bahamas, en las que se logra ver la impresionante joya de la modelo mientras toma una bebida junto a su prometido. No obstante, en esa ocasión Hailey portaba en su dedo anular otro anillo además del de diamante ovalado, que ahora ha llamado la atención de todos a su regreso a suelo estadounidense.

Otro de los aspectos que los curiosos seguidores de la joven han sacado a relucir respecto a su compromiso, es el mensaje que Hailey supuestamente retomó hace unos años en su cuenta de Twitter respecto al espectacular anillo con el que el actor Ryan Reynolds le propuso matrimonio a su ahora esposa, Blake Lively. “Si mi anillo no es tan grande como el de Blake Lively, no me quiero casar”, decía el post que la diva habría retuiteado en 2012, sin embargo, dicho posteo ya no se encuentra disponible. En caso de que fuera verdad, sería una feliz coincidencia el hecho de que ahora la modelo se haya comprometido con un anillo muy similar al de la actriz.

