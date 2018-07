Los Beckham no pueden de amor en el cumpleaños de su pequeña Harper

¡El tiempo pasa volando! Y no hay mejor prueba de ello que el hecho de que Harper Seven, la más pequeña en la familia formada por David y Victoria Beckham, acaba de cumplir ya 7 años de edad. Y como la situación lo ameritaba, no podía faltar una divertida fiesta para celebrar tan importante aniversario, así como los más tiernos mensajes por parte de los orgullosos papás, quienes han visto cómo su nena crece ante sus ojos.

“Qué puedo decir sobre mi pequeña princesa, que ella es perfecta en todas las formas posibles. Harper Seven ha cumplido 7”, escribió el guapo ex futbolista en su cuenta de Instagram, en la que también compartió una tierna foto en la que se le ve abrazado de su hija. “¡Feliz cumpleaños a mi gran niña! Esta pequeña es tan querida por sus hermanos, mamá y papá... Especial, niña especial, me hace sonreír todos los días”, agregó David, en un emotivo mensaje lleno de amor paternal.

“¡No puedo creer que nuestro bebé tenga hoy 7! El tiempo pasa tan rápido”, escribió por su parte Victoria Beckham, evidentemente sorprendida. La ex cantante compartió en su cuenta de Instagram y en sus stories varias fotos del festejo de su pequeña, además de una linda imagen en la que se le ve con Harper y Romeo. “Feliz cumpleaños niña. Te queremos tanto, muchos besos de mamá, papá, Brooklyn, Romeo y Cruzie”, escribió la diseñadora.

¿Y cuál ha sido el tema de la fiesta? Como en ocasiones anteriores, el amor de Harper a los caballos ha sido trasladado al festejo. Tanto Victoria como David compartieron fotos en las que se ve a su pequeña hija en un ambiente campestre y montando un pony. ¿Será que éste fue su regalo? Pues aunque la pareja no lo ha confirmado, las imágenes de la pequeña amazona han reforzado los rumores de que un adorable equino sería el presente de la más pequeña de los Beckham.

Y es que desde que Harper empezara a tomar clases de equitación, quedó enamorada de los caballos, por lo que según diversos reportes, habría estado insistiendo a sus padres desde hace tiempo para que le compraran un pony, no obstante, tanto David como Victoria se habían mantenido cautos al respecto, por la gran responsabilidad que implica darle un animal así a su hija. Sin embargo, la famosa familia bien podría albergar al caballo en cuestión, ya que según algunos medios la casa que los Beckham poseen en Cotswold tiene establos. De ser cierto lo del adorable presente, es seguro que la pequeña es la más feliz del mundo en estos momentos, ¿quién no moriría por un pony?

