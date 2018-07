Inés Gómez Mont a Bosco por su cumpleaños: 'Que Dios me permita mucha salud para seguir viéndote crecer...'

La felicidad es infinita en el corazón de Inés Gómez Mont, no solo por la reciente llegada de su nueva bebé, también por los mil y un motivos que tiene para celebrar a su adorada familia, sobre todo en fechas significativas. Ahora, ha compartido con sus seguidores un instante de lo más especial: la celebración de cumpleaños de su pequeño Bosco, a quien le dedicó uno de los mensajes más sinceros. Lo cierto es que para la conductora la maternidad es una de las etapas más plenas de su vida, pues se trata de una circunstancia que día a día la mantiene entusiasmada.

VER GALERÍA

Esta vez, Inés tomó sus redes sociales para enaltecer el festejo. Ella publicó una fotografía en la que aparece abrazando a Bosco, ambos sacando la lengua y regalando sonrisas a la cámara. La llamativa imagen, que ha acumulado miles de likes, también incluye una colorida leyenda de ¡feliz cumpleaños! “Hoy cumple tres años mi chiquito precioso, llegaste a esta familia a unir a mis integrantes. Eres sin duda la alegría de este hogar, siempre con tu sonrisa porque no hay momento que no sonrías, hasta tus ojos sonríen todo el tiempo…”, dijo Inés en las primeras líneas de esta tierna dedicatoria.

La conductora de televisión reveló, a través de sus historias de Instagram, que las muestras de cariño hacia el cumpleañero iniciaron desde temprano con una original orquesta. “Arranca la tradición familiar: levantar al festejado con una hermosa melodía de sartenes”, escribió en el clip Inés, en el que aparecen los hermanitos dando a Bosco tal sorpresa, en la que cada uno se encargó de cantar y tocar un sartén. Luego de esto, se puede ver al pequeño abriendo su primer regalo, una bolsa de gomitas que le dio su hermana Inesita. Posteriormente, cada uno de los niños llevó su presente al cumpleañero, que destapó cada una de las cajas con plena ilusión.

VER GALERÍA

Estas escenas sirvieron a Inés de inspiración, que continuó con su mensaje deseándole lo mejor a su pequeño y destacando rasgos de su simpática personalidad. “Reconozco que no paras un segundo y eres el más travieso de todos mis hijos, pero eres único. ¡Eres el alma de todas las fiestas! Nos desbordas de amor el corazón de una forma inexplicable. Que Dios me permita mucha salud para seguir viéndote crecer, que nada me hará más feliz en la vida que verte feliz, realizado y siendo un hombre de bien. Dios te bendiga mi cuacuarrito hermoso. Te amo Bosco”, comentó Inés al pie de la instantánea.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Por si fuera poco Bosco estuvo de lo más consentido, pues hasta su nueva hermanita, María, le dio uno de los regalos que más disfrutó. Inés compartió la imagen del pequeño, quien disfrutó montado sobre un inflable de cocodrilo. “El regalo de María”, escribió Inés, quien no paró de dar detalle de este especial día. Es así como reitera el gran amor que tiene por su familia, haciendo todo para mantener la buena convivencia y, sobre todo, la unión.

VER GALERÍA