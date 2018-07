‘He estado en el infierno’: Michael Bublé sobre la dura situación que vivió por el diagnóstico de su hijo

La vida feliz y perfecta de Michael Bublé junto a su esposa e hijos se vio golpeada hace un par de años debido al diagnóstico de cáncer de su hijo Noah. Meses después de que se anunciara la recuperación del pequeño, el cantante canadiense abrió su corazón para hablar de cómo fueron los difíciles momentos por los que atravesó junto a su pareja Luisana Lopilato, los cuales resumió con la dura frase: “Estuve en el infierno”.

El cantante se sinceró con el Herald Sun para revelar incluso que la situación fue tan dura que no le es fácil contarla ni siquiera con los más cercanos: "No hablo de toda la historia, ni siquiera con mis amigos porque me duele demasiado". Sin embargo Bublé se mostró orgulloso de la fortaleza de su hijo Noah, quien fue diagnosticado cuando apenas tenía 3 años de edad: "Mi niño es un superhéroe”, dijo el intérprete, quien trató de ilustrar los momentos que vivió con una dolorosa metáfora: “El infierno parece ser un lugar realmente agradable para vacacionar en comparación con donde hemos estado”, dijo.

Lo que vivió con su hijo, el cual fue sometido a un tratamiento que se prolongó por año y medio, hizo que Michael viera con mucha claridad las prioridades en su vida. "Realmente pensé que nunca volvería a la música", reveló Bublé a la publicación australiana. "La familia es lo que importa. La salud de mis hijos, la relación con mi familia, mi esposa, mi fe, es la prioridad principal de mi vida", agregó el cantante, quien en noviembre de 2016 dio a conocer en Facebook, junto a su esposa Luisana, que a su hijo Noah le había sido detectado un cáncer de hígado.

"Vivo con una perspectiva que no tenía antes y me permite no tener miedo", dijo el ganador del Grammy sobre su dura experiencia. "La perspectiva me ha permitido reavivar mi amor por la música", agregó Bublé. "Esa claridad me dio la oportunidad de encontrar el amor por la música otra vez. Voy a volver a un mundo que necesita amor, romance y risa más de lo que lo ha hecho en mucho tiempo", señaló el cantante, quien al igual que su pareja hizo una pausa en su carrera para dedicarse de lleno a cuidar a su pequeño durante su tratamiento.

Sin embargo, esa difícil etapa ha quedado atrás, pues afortunadamente Noah fue declarado libre de cáncer a principios de 2017, noticia a la cual se sumó una buena nueva dada a conocer en marzo pasado: la llegada de otro miembro a la familia, por lo que Noah y Elias tendrán una hermana menor. Apenas hace unos días Michael Bublé reveló que el bebé que espera su esposa Luisana es una niña: “Tendré a mi primera hija en tres semanas. Nunca había dicho eso en público. Tengo a una hija en camino”, declaró emocionado.

