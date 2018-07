Y mientras se dice que Justin está comprometido, ¿qué hace Selena Gomez?

La reciente noticia sobre el posible compromiso de Justin Bieber y Hailey Baldwin tomó a más de uno por sorpresa. Aunque la joven pareja no ha hablado al respecto, muchos ya dan por hecho que la modelo y el cantante habrán de unir sus vidas próximamente. Y es que esta inesperada situación se da a tan sólo unos meses de que el canadiense disfrutara de sus días junto a Selena Gomez, con quien tuvo una relación tan mediática como intermitente, ahora la pregunta que queda hacer es, ¿cómo está tomando la intérprete los informes de la prensa sobre el supuesto futuro matrimonio de su ex? Pues tal parece que para nada mal, pues las últimas fotos de la celeb hablan por sí solas.

Quien ha revelado cómo está lidiando Selena con las noticias sobre su antiguo amor, fue ni más ni menos que su amiga Theresa Marie Mingus, quien acaba de compartir en su cuenta de Instagram una reveladora foto que ilustra el estado de ánimo de la cantante: ¡Felicidad y diversión! Al menos eso es lo que deja ver la instantánea, pues la muestra de lo más sonriente, disfrutando de un paseo en yate por el río Hudson, en Nueva York, junto a su entrañable compañera, quien se ha limitado a titular su publicación con la leyenda: “Best friend”.

Y no sólo su cara muestra su felicidad, sino también su cuerpo, pues la cantante luce una increíble figura en un bikini blanco y azul, mientras yace acostada sobre un camastro, unas bebidas en la mesa auxiliar. Esta relajada imagen de Selena se suma a una serie de videos difundidos en las Instagram Stories de Theresa Marie, en los que se ve un animado ambiente entre amigos a bordo de la embarcación. Tal parece que la intérprete de ‘Hands to Myself’ no se ha dejado afectar por el supuesto compromiso de su ex pareja, con quien a finales del año pasado decidió darse una nueva oportunidad en el amor, pero que no duró más de unos meses. Y es que el año pasado fue uno de los más difíciles para la estrella pop, pues tuvo que ser sometida a un trasplante de riñón con carácter de urgencia. Dicha situación la hizo caer en cuenta de sobre muchas importantes cosas en su vida, por lo que ahora no es de sorprender que tome con tanta positividad y madurez lo que pasa a su alrededor.

Apenas ayer Justin y Hailey acapararon la atención de los medios, luego de que un par de testigos, supuestamente presenciaran la pedida de matrimonio del cantante de 24 años a su novia de 21, mientras ambos tomaban unas merecidas vacaciones en las Bahamas. Según las versiones retomadas por TMZ, todo ocurrió en el restaurante de un hotel del Caribe, en donde muchos huéspedes se encontraban disfrutando de la velada. Sin embargo, ante la sorpresa de los comensales, el equipo de seguridad de Bieber llegó para pedirles que guardaran sus celulares pues “algo importante iba a ocurrir”.

Y lo que sucedió a continuación, según el testimonio de dos mujeres, fue sin duda impactante, pues Bieber llegó junto a la modelo para proponerle matrimonio en frente de todos y ante la sorpresa de la modelo. Estos informes confirmarían ciertas sospechas que se tenía en torno a la relación entre estos jóvenes famosos, quienes se han vuelto inseparables desde hace más o menos un mes. Sin embargo, la historia entre Hailey y Justin data de hace más tiempo, pues ambos han sido grandes amigos desde 2009, año en el que se conocieron gracias al papá de ella, Stephen Baldwin. Dicha amistad pasó a otro nivel en 2014, cuando fueron vistos bastante cariñosos en más de una ocasión.

