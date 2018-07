¿Boda a la vista? Justin Bieber podría estar comprometido con Hailey Baldwin

¡Las campanas de boda podrían sonar más pronto de lo esperado! Y es que según dos testigos, Justin Bieber le propuso matrimonio a la modelo Hailey Baldwin este sábado, mientras los famosos tomaban unas merecidas vacaciones en las Bahamas.

Pero… ¿cómo ocurrió todo? En el restaurante de un hotel del Caribe, en donde muchos huéspedes se encontraban bailando salsa y disfrutando de la velada. Sin embargo, todo dio un giro cuando el equipo de seguridad del cantante llegó para pedirles que guardaran sus celulares pues “algo importante iba a ocurrir”, como revelaron dos mujeres que se quedaban ahí a TMZ.

Lo que ocurrió después fue incluso más impactante para quienes estaba ahí, pues el famoso de 24 años llegó junto a la modelo de 21 para proponerle matrimonio en frente de todos –sin que ella siquiera se lo imaginara-, algo que fue confirmado por otra fuente a este portal.

Los famosos se han vuelto inseparables desde que hace un mes –tiempo en el que comenzaron una relación como afirmaron varios medios-. Sin embargo, la historia entre Hailey y Justin es mucho más larga, pues ambos han sido grandes amigos desde 2009, año en el que se conocieron gracias al papá de ella, Stephen Baldwin. Eso sí... su gran amistad pasó a otro nivel en 2014, al ser vistos bastante cariñosos en múltiples ocasiones.

Lo cierto es que los rumores de un posible compromiso surgieron hace algunas semanas, luego de que fueran captados en Miami donde no solo su cariño fue el que robó cámaras, sino también el enorme anillo que Hailey llevaba en su dedo anular izquierdo, el cual nunca había llevado anteriormente.

Y aunque ni Justin o Hailey han confirmado estos rumores, no hay mejor prueba del futuro compromiso que se podría celebrar como la foto publicada por el papá de Justin, Jeremy Bieber, quien subió una imagen de su hijo viendo al horizonte, con la frase. "Me quedaría corto si digo que me siento orgulloso. ¡Emocionado por el próximo capítulo!”.

¿Será que el cantante está pronto a casarse? ¡Solo el tiempo –y las redes- lo dirán!

