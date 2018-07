¿Recordando a Marimar? Thalía disfruta de Italia junto a Tommy Mottola -en su look más natural-

¡Disfrutando de un lindo y cálido mar! Así lo demostró Thalía, quien al parecer decidió tomar unas merecidas vacaciones a Italia junto a su esposo Tommy Mottola, un viaje en el que no solo sorprendió por reflejar el gran amor que se tienen, sino por presumir su belleza, estilo único… ¡y un look bastante natural –así como rizado-!

Y con la alegría que tanto la caracteriza, la famosa de 46 años subió una serie de fotos en su cuenta de Instagram en las que aparece disfrutando del mar del golfo de Nápoles en un bote, presumiendo su sofisticación así como figura estilizada al llevar un mini vestido blanco con cut-outs, el cual dejó ver sus piernas de lo más tonificadas y bronceadas. "El proceso de la foto 'perfecta' #HazLoQueSeaNecesario #Diversión #Italia", comentó en esta publicación en la que documentó todo lo que hizo para lograr la instantánea ideal.

¿Lo curioso? Es que la cantante mostró una apariencia que hace mucho no se le veía: el pelo largo y de lo más rizado, algo que de inmediato notaron sus seguidores, quienes además de llenarla de halagos y piropos, resaltaron el gran parecido de este look con el que usaba Marimar, uno de los personajes que la catapultó a la fama en los noventa. “¡Te ves hermosa! Me encanta tu cabello así. ¡Casi como Marimar!”, se podía leer en uno de los tantos comentarios de sus fans.

Eso sí… las sorpresas de Thalía no terminaron ahí, pues la famosa publicó otra serie de imágenes en las que aparece con un jumpsuit a rayas de su colección, sombrero estilo Panamá y pelo alaciado en una coleta, todo sentada en una mesa disfrutando del mar turquesa italiano. "¡Amore Mío! La vita è Bella!”, dijo.

La cantante también puso otra foto en el mini álbum en la que aparece junto a Tommy, quien la abraza de la cintura mientras ella señala el espectacular paisaje que tienen de fondo, con una sonrisa de oreja a oreja. Además, ambos disfrutaron de su compañía así como de la comida italiana que sin duda enamoró a Thalía, quien mostró su sorpresa al grabar los platillos de pasta y mariscos con los que se consintió. Sin duda, ¡unas vacaciones que nunca olvidarán!

