¡Seis años y contando! El conmovedor video de Eugenio Derbez para Alessandra Rosaldo

Aunque ya pasaron seis años… ¡la historia de amor apenas comienza! Así lo dejó en claro Eugenio Derbez, quien decidió demostrar su amor incondicional por Alessandra Rosaldo con una de las dedicatorias más conmovedoras que ha publicado en sus redes.

¿La mejor manera de hacerlo? Con un video llamado “Hace 6 años me casé con la mujer de mis sueños” que muestra desde la curiosa pedida de mano del actor –quien llegó disfrazado en un caballo blanco hasta donde estaba Alessandra-, así como los viajes y aventuras que han compartido juntos. Gracias por ser mi cómplice y escribir esta historia conmigo”, se podía leer en una parte.

Eugenio publicó este video en su cuenta de Youtube así como en una Instagram Story, en la que adjunto un texto que resaltaba la feliz travesía llena de amor por la que ambos han pasado. “Hoy hace 6 años, estábamos preparándonos para iniciar esta maravillosa aventura. El matrimonio no es fácil, porque no basta solo el amor. Se trata de construir juntos una vida no sólo con buenos momentos, sino con todo aquello que fortalezca nuestro proyecto de vida. Por eso, cada risa y cada lágrima han hecho que cada día a tu lado haya valido la pena. Te amo”.

¿Lo mejor? Es que las dedicatorias no se quedaron ahí, pues Alessandra también gritó su amor a los cuatro vientos con una foto en blanco y negro en la que el comediante aparece dándole un beso en la mejilla, mientras ella hace lo mismo con su hija Aitana Derbez, quien sonríe mientras se deja consentir por sus papás. Y con los sentimientos a flor de piel, la cantante le agradeció estos años en los que ha reinado el cariño, respeto, así como las risas y comprensión.

“Hoy hace seis años mi sueño de ser tu esposa se hizo realidad... Y desde entonces, a tu lado y de tu mano, todos mis otros sueños, los que creía olvidados, se han ido convirtiendo uno a uno en la más hermosa e inimaginable realidad".

"Tú y Aitana son lo mejor que me ha pasado en la vida, el tesoro más grande que la vida pudo haberme dado y el amor más puro y profundo que existe. Agradezco y bendigo todos los días nuestra vida juntos y la hermosa familia que hemos formado. Gracias amor mío por tu corazón inmenso que nos ama incondicional e ilimitadamente, por tu esfuerzo, por ser cada día un esposo y un padre mejor, por seguir haciéndome reír y por creer en nuestro amor más que en cualquier otra cosa en la vida. Volvería a vivir nuestra hermosa historia de amor una y mil veces más contigo, solo contigo y por siempre contigo. Te amo con toda la fuerza de mi corazón, mi ser y mi alma. ¡Feliz aniversario de bodas, mi amor”, publicó la famosa, ganándose los aplausos y halagos de sus seguidores, quienes la felicitaron por esta celebración. Y es que... como bien lo han demostrado los famosos, ¡su matrimonio es uno de los más puros y reales de la farándula!

